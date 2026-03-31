【激アツ】「雀魂」にて「ソードアート・オンライン」コラボ決定 ロンであがるときスターバースト・ストリームを叫ぶのかと話題に
Yostarは3月30日、対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」と、アニメ「ソードアート・オンライン」とのコラボレーション決定を発表した。
「雀魂」といえば、可愛いキャラクターが登場し、全国のプレイヤーとオンライン麻雀を楽しめるゲーム。麻雀の初心者から上級者まで幅広く楽しめるのが特徴だ。
キャラクターには好感度も設定されており、アバターとして使用したりアイテムを贈ると好感度が上昇。追加ボイスやCG変化、スタンプなどのご褒美が待っている。
今回の発表でユーザーからは「これは激アツコラボ」「キリトとアスナは確定としてあと2人が悩ましい」「さすがに課金するわ」「ロン！スターバースト・ストリーム!!とかキリトが叫ぶんかな」「キバオウこい」「シノンお願いします」「クラインは来るよな？風林火山だぞ」など、来てほしいキャラの予想（願望）コメントが多く寄せられていた。
なかには「SAO」の名言などをもじって、「これは麻雀であっても遊びではない」「発言いいか？ロン！」「ないよぉ、役ないよぉ！」「脱衣麻雀の絶対的敗北者（アドミニストレータ）」「飛んでもいいゲームなんてぬるすぎるぜ」と大いに盛り上がる様子も。
過去には「咲」「賭ケグルイ」といった親和性の高いコラボや、「Fate/stay night」「銀魂」「コードギアス」といった人気作品ともコラボしている本作。詳細は「雀魂」公式Xやゲーム内のお知らせにて公開予定なので、リンク・スタートするそのときを楽しみに待とう。
【参考】2025年10月開催の「銀魂」コラボ紹介PV
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