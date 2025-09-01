バンダイナムコエンターテインメントは8月29日、スマートフォンアプリ「ソードアート・オンライン ヴァリアント・ショウダウン」について、10月30日をもってサービス終了すると発表した。

終了の理由は「満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」とのこと。

ユーザーからは「終わるのが早すぎる」「アリブレかメモデフ復活しないかな」「SAOifが心の拠り所」など、終了を残念がる声や過去の作品に想いを馳せる声が寄せられていた。

本作は、「ソードアート・オンライン」アニメ10周年を記念して製作されたスマートフォン向け3Dアクションゲーム。ソードスキルやスイッチなどを駆使して迫力のあるバトルをタップ操作で楽しめた。

2022年に一度リリースされたが、ユーザーの声を鑑みて約1年3ヵ月の長期メンテナンスを実施し、2024年12月にサービスを再開。メインストーリーのフルボイス化、プレイヤーで共闘する「マルチバトル」モード実装など、100項目以上の大規模アップデートを施した。それから約10ヵ月でのサービス終了決定となる。

メインストーリーは10月前半に最終話が公開され、さまざまなフィナーレキャンペーンを実施。11月からはオフライン版の配信も予告しており、ゲームデータを引き継いでメインクエストやアンリミテッドダンジョン、CPUとのバトルロイヤル、ストーリーモードにキャラ交流、スカウトシミュレーターなどをプレイできるとのこと。オフライン版としては珍しく、かなり“遊べる”内容になっているようだ。

また、2025年8月29日10時59分までにログインしていたユーザーのPLAYER NAMEを、クレジットとしてオフライン版で閲覧できるようになるとのこと。この世界に生きたファンたちの足跡は残る。

オフライン版のデータ容量は約6GB。サービス終了までにチュートリアルをクリアしておけば移行できる。

なお、公式ポータルサイト「βeater’s cafe」にてメインストーリーをウェブ小説向けにリライトし、順次公開予定。ゲーム内では明かされていない情報も含まれているとのこと。ストーリーだけでも追いたいという人は、こちらも要注目だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ソードアート・オンライン ヴァリアント・ショウダウン（SAOVS）

ジャンル：アクション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年12月17日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project ©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project ©Bandai Namco Entertainment Inc.