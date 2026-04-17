Yostarは4月17日、対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」と、アニメ「ソードアート・オンライン」とのコラボレーションにおける「うごく着せ替え」の紹介映像を公開した。

先日は「アスナ」の着せ替えがヤバイと話題になっていたが、今回の「シノン」で全員分の着せ替えが公開されたかたちだ。

SAOファンからは「シノン可愛すぎる…！」「こりゃ雀魂始めるしかねぇべ」「やっぱシノンは尻だよなッ」「雰囲気がしっかり再現されてて素敵」「角度、ヨシッ！」「しっぽ、わしづかみしたい」「ケモミミ課金の準 備はできてる」「ふぅ…ありがとうございます」など、熱い反響が寄せられている。

一部ではシノンやリーファの現実世界バージョンが見たかったという声もあるが、今回は「SAO」作中のゲーム世界《ALO》のアバター水着で統一されたようだ。

コラボイベントは、4月22日～5月13日にかけて開催予定。スタートダッシュを決められるよう、準備を進めておこう。以下、リーファ、アスナ、キリトの紹介動画も確認してほしい。

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