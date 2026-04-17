ふぅ… 「雀魂」SAOコラボのシノン、猫耳＋しっぽでファン魅了
Yostarは4月17日、対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」と、アニメ「ソードアート・オンライン」とのコラボレーションにおける「うごく着せ替え」の紹介映像を公開した。
【#雀魂SAOコラボ コラボ着せ替え紹介】— 【公式】雀魂-じゃんたま- (@MahjongSoul_JP) April 17, 2026
紺碧の境界「シノン」のうごく着せ替え入手時の紹介動画を一部公開します！
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。#雀魂#じゃんたま#ソードアート・オンラインpic.twitter.com/Zohjfx6JWU
先日は「アスナ」の着せ替えがヤバイと話題になっていたが、今回の「シノン」で全員分の着せ替えが公開されたかたちだ。
SAOファンからは「シノン可愛すぎる…！」「こりゃ雀魂始めるしかねぇべ」「やっぱシノンは尻だよなッ」「雰囲気がしっかり再現されてて素敵」「角度、ヨシッ！」「しっぽ、わしづかみしたい」「ケモミミ課金の準 備はできてる」「ふぅ…ありがとうございます」など、熱い反響が寄せられている。
一部ではシノンやリーファの現実世界バージョンが見たかったという声もあるが、今回は「SAO」作中のゲーム世界《ALO》のアバター水着で統一されたようだ。
コラボイベントは、4月22日～5月13日にかけて開催予定。スタートダッシュを決められるよう、準備を進めておこう。以下、リーファ、アスナ、キリトの紹介動画も確認してほしい。
【#雀魂SAOコラボ コラボうごく着せ替え紹介】— 【公式】雀魂-じゃんたま- (@MahjongSoul_JP) April 16, 2026
紺碧の境界「リーファ」のうごく着せ替え入手時の紹介動画を一部公開します！
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。#雀魂#じゃんたま#ソードアート・オンラインpic.twitter.com/VtozK6yhaB
【#雀魂SAOコラボ コラボうごく着せ替え紹介】— 【公式】雀魂-じゃんたま- (@MahjongSoul_JP) April 15, 2026
紺碧の境界「アスナ」のうごく着せ替え入手時の紹介動画を一部公開します！
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。#雀魂#じゃんたま#ソードアート・オンラインpic.twitter.com/TeSoElLZlU
【#雀魂SAOコラボ コラボうごく着せ替え紹介】— 【公式】雀魂-じゃんたま- (@MahjongSoul_JP) April 14, 2026
紺碧の境界「キリト」のうごく着せ替え入手時の紹介動画を一部公開します！
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。#雀魂#じゃんたま#ソードアート・オンラインpic.twitter.com/wlv9tfYSEE
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※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。
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