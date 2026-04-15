Yostarは4月15日、対戦型麻雀ゲーム「雀魂-じゃんたま-」と、アニメ「ソードアート・オンライン」とのコラボレーションにおける「うごく着せ替え」の紹介映像を公開した。

今回のコラボでは「SAO」よりキリト、アスナ、リーファ、シノンの4名が参戦することが発表されている。その基本衣装はそれぞれ見慣れたものとなっており、《SAO》衣装のキリトとアスナ、《ALO》衣装のリーファ、《GGO》衣装のシノンが登場する。

それとは別に、課金することで手に入る限定衣装も用意。その「うごく着せ替え」では、キリトとアスナが《ALO》アバターの水着衣装となって登場することが発表。しかもアスナの水着のデザインがかなり際どいものとなっているのだ。

ユーザーからは「神かよ」「絶対取るぞ！」「ムクッ じつは麻雀興味あったんだよね」「こりゃオベイロンも手を出しますわ」「透けがすごい」「さすがYostar、画角わかってる」「ふーん、叡智じゃん……」と大盛り上がり。

明日以降に発表されるキャラについても「ということは、リーファの着せ替えは直葉が!?」「リーファは…ゴクリ」「シノン様はどうなってしまうのか」などと期待が高まっている。

コラボイベントは、4月22日～5月13日にかけて開催予定。スタートダッシュを決められるよう、準備を進めておこう。

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