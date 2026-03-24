“バイクレースの決定的瞬間”集結 全日本ロードレース選手権写真展が開幕

写真と映像で、バイクレースの魅力を伝える

ソニーストア名古屋は、全日本ロードレース選手権の写真展「The Moment 瞬間を、生きる」を4月4日から23日まで開催する。会場は同店内の特設会場で、期間中の営業時間は11時から19時まで。期間中は無休としている。

今回の写真展では、同選手権の公式フォトグラファーが厳選した写真パネルを展示するほか、公式ムービーカメラマンが制作した映像も大型スクリーンで上映する。静止画と動画の両面から、全日本ロードレース選手権の魅力を来場者に訴求する構成だ。

展示の主役となるのは、公式フォトグラファーが選び抜いた写真群。レースの一瞬を切り取る写真表現に加え、映像作品を大型スクリーンで見せることで、単なる写真展示にとどまらない体験型の内容に仕上げている。静止画とダイナミックな動画の両面から、バイクレースの魅力をたっぷり伝えるとしている。

公式フォトグラファーの一人であり、ASCII.jpの記事でレビューや写真撮影を手がける折原弘之氏の作品も展示される。

タイトルに掲げられた「The Moment 瞬間を、生きる」という言葉も、勝負の刹那に宿る緊張や熱量を前面に押し出すもの。全日本ロードレース選手権を追ってきたファンはもちろん、バイクレースにあまり触れてこなかった来場者にとっても、その迫力を視覚的に味わえる機会になりそうだ。

会場は、愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄3階のソニーストア名古屋内特設会場。アクセスは地下鉄「栄駅」西改札口から徒歩4分で、サカエチカの大同特殊鋼 Phenix スクエアにも直結する。開催期間は4月4日から23日まで。