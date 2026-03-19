角川アスキー総合研究所は3月19日、モバイルゲーム業界のデータ年鑑「ファミ通モバイルゲーム白書2026」を発売。価格は書籍版（オンデマンド印刷）が5万3900円、PDF版が4万8400円、PDF＋書籍セット版が10万2300円だ。

本書は「ファミ通ゲーム白書」の姉妹版となる、モバイルゲームに特化したデータ年鑑の最新版。日本国内はもちろん、北米・欧州・アジア・中南米といった海外主要地域別の市場の動きや、ユーザーの消費行動、主要アプリの詳細など、モバイルゲーム業界を最新の調査データをもとに多角的に分析している。

昨年版に続き、世界のモバイルアプリやゲームのデータ分析調査会社Sensor Towerが監修した、最新のモバイルゲームに関するデータを掲載している。

●豊富な最新データと多角的な市場分析を410ページにわたり収録

・2025年モバイルゲーム業界トピックス

・日本および世界主要地域別の市場規模、アプリ売上データ

・主要アプリにおける国内ユーザーのプロフィールや各種構成比、動向分析

・ユーザーの消費行動分析、意識調査

・モバイルゲームに関するSNS（X）発信動向

・ゲーム関連企業情報（主要企業株価チャート、関連企業インデックスほか）

●期間限定 特別価格キャンペーン

通常価格10万2300円の「PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版」を2026年4月30日の申し込み分まで、5万3900円にて提供する。

■ファミ通モバイルゲーム白書2026 主要トピックス

2025年の世界のモバイルゲーム市場規模は、前年比101.4％の12兆6001億円

本書では、2025年の世界モバイルゲームのコンテンツ市場を、前年比101.4％、12兆6001億円と推計。2015年の調査開始から拡大路線だった市場は、コロナ禍の巣ごもり需要の反動で2022年から2023年にかけて減少したものの、2024年から2年連続の成長となっている。

動画系サービス・アプリの影響力が上昇

モバイルゲームユーザーが新しいアプリを探す際の情報源について、「特になし」を除き2025年の調査結果で一番多かったのは「動画系サービス、アプリ」（26.9％）となり、僅差で「インターネット上の情報や広告」（25.7％）が続いた。

2023年までの首位であった「家族や友人・知人からのクチコミ」から、2024年に「動画系サービス、アプリ」がトップになって以来、この傾向が継続している。一方で「テレビCM」の影響力はやや後退し、昨今のテレビ離れの現象が反映されていると推察している。

※ 世界のモバイルゲーム市場規模および国内アプリ売上で掲載している数値は、Sensor Tower社が算出した推計値です。数値は集計時点における最新のものであり、アップデートを行う可能性があります。

※世界のモバイルゲーム市場規模の数値は、元データ（米ドル）に年平均レート（デイリー終値の平均値）を乗じて円換算しています。

モバイルゲームの”コアユーザー化”の傾向

2025年のプレイ状況は、「プレイ頻度」と「1日あたりのプレイ時間」が増加している。ひと月あたりの平均プレイ日数が2024年の16.02日から16.44日に増加し、「1日あたりのプレイ時間」に関しても、平日が1.15時間から1.28時間へ、休日が1.50時間から1.69時間と、増加の傾向を示している。

課金に対する考え方も「課金したほうがゲームをより深く楽しめる」層が増えており、モバイルゲーム全体のコアユーザー化が進んでいる様子がうかがえる結果となった。

●ファミ通モバイルゲーム白書2026 目次

巻頭

・世界のモバイルゲームコンテンツ市場マップ／2025年 国内年間売上ランキング／ゲーム業界ニュース＆トピックス ’25／FMGH 2026 HEADLINE

序章

・2026年モバイルゲーム業界パースペクティブ

寄稿：Nan Lu氏（Sensor Tower Vice President of Marketing, APAC）

・Appendix：Sensor Towerについて

第1章

・世界のモバイルゲーム市場規模

・エリア別マーケットサマリー／2024年 主要国別モバイルゲーム市場規模

第2章

・モバイルゲームユーザーの消費行動・態度分析

・消費行動・態度分析調査の概要／ユーザー調査結果

第3章

・主要アプリクローズアップ

・主要アプリ調査の概要／主要アプリ調査サマリー／各種アプリランキング

第4章

・モバイルゲームに関するX（旧Twitter）発信動向

・X（Twitter）発信動向調査の概要／全体サマリー／総ポスト数Top5アプリのデイリーポスト数推移／ランキング上位アプリ/IP別データ

第5章

・最新売上ランキングデータ

第6章

・ゲーム関連企業情報

・ゲーム関連企業の株価チャート／ゲーム関連企業インデックス

【製品概要】

タイトル：ファミ通モバイルゲーム白書2026

発行・編：角川アスキー総合研究所

発売日：発売中（2026年3月19日）

価格：

書籍版（オンデマンド印刷）：5万3900円

PDF版：4万8400円

PDF＋書籍セット版：10万2300円

判型・頁数： A4、410ページ

販売：

書籍版、PDF版、PDF+書籍セット版：オンラインショッピングサイト「カドスト」で販売。

電子版：主要電子書籍ストアにて販売。