角川アスキー総合研究所は8月7日、国内外ゲーム業界のデータ年鑑「ファミ通ゲーム白書2025」を発売。価格はPDF版（CD-ROM）版が4万8400円、書籍版が5万3900円、PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版が9万6800円だ。

本書は、日本国内と北米、欧州、アジアといった海外主要地域別のゲーム市場について、豊富な最新データと大規模なアンケート結果をもとに、ゲーム・エンターテイメント業界の最新動向を分析・解説するデータ年鑑。

今年度版は創刊20周年を記念し、2005年から2024年の過去20年に渡る国内ゲームソフト売上本数ランキングTOP200を収録している。

なお、「PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版」は、2025年9月30日の申し込み分まで5万3900円（税／送料込）にて提供する特別価格キャンペーンを実施しているので、お見逃しなく。

【製品情報】

タイトル：ファミ通ゲーム⽩書2025

発行・編：角川アスキー総合研究所

発売日：発売中（2025年8月7日）

価格：

PDF版（CD-ROM）版：4万8400円

書籍版：5万3900円

PDF（CD-ROM）＋書籍 セット版：9万6800円※

※9月30日まで特別価格キャンペーンで5万3900円。

判型・頁数：A4／382ページ

▼購入は「f-ism（エフイズム）」にて

https://f-ism.net/fgh/2025.html

豊富な最新データと多角的な市場分析を382ページにわたり収録

・日本国内のゲーム市場に関して、家庭用ゲームを中心に、PCやモバイルまで広くカバー

・国内におけるユーザー調査、プロモーションの状況、隣接産業の情報など幅広く掲載

・欧米やアジアのゲーム市場に関して、データおよび解説を掲載

「ファミ通ゲーム⽩書2025」主なトピックス

※以下のデータの出典は「ファミ通ゲーム白書2025」より

国内ゲームソフト売上本数（2005～2024年）ランキングTOP200を収録

創刊20周年の特集として掲載した2005年から2024年の過去20年にわたる国内ゲームソフトランキングの首位は、2020年に発売された『あつまれ どうぶつの森』が獲得。

発売当時はコロナ禍の初期で、突然の巣ごもり需要もあって数字を伸ばし、Nintendo Switchの普及にも大きく貢献した。また、2位の『New スーパーマリオブラザーズ』も、ニンテンドーDSの勢いがピークに達した時期に登場し、歴史に残る実績を積み上げている。

▶▶国内 2005～2024年家庭用ゲームソフト推定販売本数TOP3（パッケージのみ）

1位：[Switch]あつまれ どうぶつの森（任天堂・2020年3月20日発売）802万2435本

2位：[DS] New スーパーマリオブラザーズ（任天堂・2006年5月25日発売）643万5077本

3位：[Switch]マリオカート8 デラックス（任天堂・2017年4月28日発売）616万7617本

世界ゲームコンテンツ市場規模は31兆42億円、同一為替レートで前年比2.6％減に

「ファミ通ゲーム白書2025」では、2024年の世界ゲームコンテンツ市場規模を31兆42億円（前年比5.0％増、同一為替レートで2.6％減）と推計。

依然として円安傾向が続いているため円建てでは好調に見えるが、為替レートの影響を除外すると微減となり、グローバルでは進行するインフレや紛争など外部環境の影響も受けている。

地域別では欧州がやや停滞したものの、中国の好調を背景に東アジアが前年の実績を上回り、北米も底堅い推移となった。

※外国為替は期中平均レートにて換算。（1米ドルは2024年が151.69円、2023年が140.66円）

国内ゲームコンテンツ市場規模は前年比3.4％増の2兆3961億円

2024年の国内ゲームコンテンツ市場規模は、前年比3.4％増の2兆3961億円となった。国内における物価上昇はゲーム市場にも影響を与えており、ゲーム機本体や周辺機器に加え、サブスクリプションやアイテム課金なども含めた市場全体の値上げが、そのまま市場規模の拡大につながっている。

※ゲームコンテンツ市場規模は、家庭用ゲーム機・PC（パソコン）・モバイル機器（スマートフォンやタブレットなど）で動作するゲームソフト（パッケージ／ダウンロード）の金額に加え、追加コンテンツ、追加アイテム、サブスクリプション、月額課金、そのほかサービスなどの金額を含んでいます。

国内のゲーム人口は、微減となる5475.3万人と推計

2024年のゲーム人口は、前年から微減の5475.3万人と推計。ゲーム人口全体としては若干のマイナスとなったが、PCゲームと家庭用ゲームの“かけもち”ユーザーが顕著な伸びを見せている。

家庭用・PC・モバイルのうち、2つ以上のデバイスでゲームをプレイするユーザーが2478.2万人と半数近くまで増加していることから、プレイスタイルの変化が進んでいると考えられる。