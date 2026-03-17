12年ぶり復活！ 日産「ムラーノ」日本再上陸へ、米国生産車を“逆輸入”

新認定制度が後押し、日本展開を決定

日産自動車は3月17日、米国で生産するミッドサイズSUV「ムラーノ」を日本市場に導入すると発表した。販売開始は2027年初頭を予定しており、日本での展開は約12年ぶりとなる。

今回の導入では、米テネシー州の工場で生産される車両を日本へ持ち込む、いわゆる“逆輸入”の形を採用。2026年2月に国土交通省が新設した米国製乗用車の認定制度を活用し、追加試験なしでの導入を実現する。

日産は本モデルの投入により、日本市場におけるSUVラインアップを拡充し、幅広い顧客ニーズに応える考えだ。

「ムラーノ」とは何か デザインSUVの先駆け

ムラーノは2002年に北米で登場したミッドサイズSUVで、スタイリッシュなデザインと快適性を特徴とするモデルだ。日本では2004年に販売が始まり、個性的な外観を持つクロスオーバーSUVとして一定の存在感を示した。

その後、日本市場では2015年に販売を終了していたが、今回の発表により約12年ぶりの復活となる。近年のSUV人気の高まりに加え、北米での評価の高さが再導入の背景にあるとみられる。

最新モデルは2024年に発表された4代目で、現地ではすでに販売が開始されている。

CEOのイヴァン エスピノーサは、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています」と述べている。