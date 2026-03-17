体験版を試遊した人には缶バッチなどのノベルティをプレゼント！

インティ・クリエイツは3月17日、ベルサール秋葉原 1F EVENTSPACE／B1F イベントホールで開催する「ハピネットゲームフェス！2026」について、同社の最新作『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』、PlayStation 5版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の3タイトルをプレイアブル出展すると発表。「ハピネットゲームフェス！2026」の開催日は、2026年3月28日と3月29日の2日間となる。

本イベントで体験版を試遊した人には、対応する各タイトルの特製缶バッジ（直径56mm）の中から希望の1種をプレゼント。また、特製入賞楯がゲットできるスコアアタック大会も行う予定。近隣に住んでいる人や当日に秋葉原に行く予定のある人は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【イベント概要】

イベント名：ハピネットゲームフェス！2026

会場：ベルサール秋葉原 1F Hall EVENTSPACE／B1F イベントホール

日時：2026年3月28日／3月29日 11時～18時

公式サイト：https://happinet-gamefes.com/

■『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』出展内容

●新たに調整されたを体験できる体験版を出展

『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』では、新たにディレクターズカット仕様に調整されたイクス1と2が楽しめる。『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』では「超級電波塔“ツクヨミ”」を、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』はゲーム冒頭の「ピラー周辺」を最大10分間体験できる体験版を試遊可能。ゲームをプレイした人には、缶バッチ全2種から1個をプレゼント。

●スコアアタック大会も開催

『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』のとあるミッションを10分以内にクリアしたリザルトで、スコアアタック大会を開催。スコアアタック大会で5位に入賞した人には、入賞記念楯をプレゼント。※

なお、スコアアタック大会の開催時間は11時～17時となっており、入賞者が17時からの結果発表に不在だった場合は、賞品の授与されないので注意しよう。

※スコアアタックは28日、29日の両日で開催されますが、28日に入賞記念楯を授与された方は、29日には重複して授与されません。

■『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』出展内容

●ゲームの基本的なサイクルをプレイできる体験版を出展

『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』の基本的なゲームサイクルを、最大20分間体験できる特別体験版を試遊できる。各キャラクターは、最初から複数の技能を習得した状態から始められるので、各プラットフォームで配信中の体験版では習得できない技能の組みあわせが体験できる。

一足早く試遊できるこのフェスでゲームをプレイした人には、「インペリアル」「アルケミスト」「ウィザード」「ジパング」の缶バッチ（全4種から選択）1個をプレゼント。

■『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』出展内容

●初心者でも魔女ガミを体験できるPS5版を初出展

ハピネットゲームフェス特別体験版として、チュートリアル付き初心者用ステージと初心者ステージ体験者用の2ステージがプレイできる。

体験版をプレイした人には「魔女ガミ特製バッジ」全5種から好きなキャラをプレゼント。PlayStation 5版では初のプレイアブル出展となるので、この機会にマジョガミの美麗な新感覚スラッシュアクションを体験してみよう。

■ガンヴォルト情報局第84回が3月25日に配信！

MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆ガンヴォルトシリーズ関係の情報を中心に紹介する「ガンヴォルト情報局」。

2026年3月25日21時からの「ガンヴォルト情報局 第84回」は、『白き鋼鉄のX（イクス）1+2 デュアルコレクション』の最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定。ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局第84回

日時：2026年3月25日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/h9B4eN7qE3g

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350103552

【ゲーム情報】

タイトル：白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション

白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5830円

Switch 2パッケージ通常版：6930円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円

Switch 2パッケージ限定版：1万4960円

Switch／PS5／PC（Steam）ダウンロード版：4390円

Switch 2ダウンロード版：4980円

Nintendo Switch 2 Editionへのアップグレードパス：590円

CERO：B（12才以上対象）

タイトル：ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物

ジャンル：アクションRPG

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月23日予定

価格：

パッケージ通常版：3850円

パッケージ限定版：9350円

ダウンロード版：1980円

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※Switch版からSwitch 2版へは無料でアップグレードできる。

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

ジャンル：アクションゲーム

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

PS5：2026年5月28日予定

Switch 2／Switch／PC（Steam）：発売中

価格：

PS5／Switchパッケージ通常版：7150円

PS5／Switch／PC（Steam）ダウンロード版：5500円

PS5／Switch限定版：1万1550円

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch 2限定版：1万3640円

※PC（Steam）はダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.