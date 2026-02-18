「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報をお届け！
「白き鋼鉄のX」シリーズでRoRoを演じる峯田茉優さんがゲスト！「ガンヴォルト情報局 第83回」が2月25日21時より配信決定
インティ・クリエイツは2月18日、2D横スクロールアクションゲーム「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」の最新情報を伝える公式番組「ガンヴォルト情報局第83回」を配信すると発表。配信日時は、2026年2月25日21時より。
番組は、MCにおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD」で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介。
第83回では、「白き鋼鉄のX（イクス）」シリーズで希望の歌姫RoRo役を演じる峯田茉優さんをゲストに迎え、最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定だ。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局第83回
日時：2026年2月25日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：倉知玲鳳さん
ゲスト：峯田茉優さん（ヴィムス）
配信URL:
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/6wZ_rKjTsB4
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349906913