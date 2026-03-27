オフィシャルデザイナーである畠山義崇氏の描き下ろし！
『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』の描き下ろし店舗特典イラストの完成画を公開！
インティ・クリエイツは3月26日、極限の2Dアクションゲーム『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、オフィシャルデザイナーである畠山義崇氏の描き下ろし店舗特典イラストの完成画（8種）を公開。
ゲームの発売日は、2026年7月9日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
本作は、『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』（2019年）、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』（2022年）の全2作品と、入手困難なDLCを含む全DLCを収録しディレクターズ・カット仕様で完全新生したタイトル。
『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』では暴走システム「ダークネストリガー」の強化、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』では新機能「トギスマッシュシステム」によりメインウェポンのブレイクホイールが大幅パワーアップなど、ほかにもさまざまなチューンナップが施されている。
さらに、自由な設定でランダム出現するボスと戦い続ける「エンドレスバトル」モードも追加され、オリジナル版を遊んだプレイヤーも新たな気持ちで楽しめる特別編となっている。
本作は現在、各店舗にて予約を受付中。お気に入りを見つけたら、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。
※詳細は各販売店にてご確認ください。
▼第一弾紹介映像
■店舗特典
●Amazon.co.jp
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしA4クリアファイル
[Amazon.co.jp限定グッズセット]
・描き下ろしB2タペストリー
・描き下ろしA4クリアファイル
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%99%BD%E3%81%8D%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%81%AEx+1%2B2+%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&crid=31TFM3D0C2CY6&sprefix=%E7%99%BD%E3%81%8D%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%81%AE%22%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%22%2Caps%2C160&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_2_17
●あみあみ
[通常版／限定版]（無償特典）
・A2クリアポスター
[あみあみパック]
・A4キャラファイングラフ オーバーレイ
https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2avu40i1%2a_ga%2aMTQwNjE5Mzk0OS4xNzU0ODcwOTg0%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NzIwNjgyOTkkbzE4JGcxJHQxNzcyMDY4MzI1JGozNCRsMCRoMA..
●エビテン[ebten]
[DXパック]
・描き下ろしB2タペストリー
・オリジナルやわらかマスコット（RoRo）
・カットインシールセット
・アクリルキーホルダーセット
[3Dクリスタル(アキュラ)]（DXパックのオプション）
・3Dクリスタル「アキュラ」
[3Dクリスタル(RoRo)]（DXパックのオプション）
・3Dクリスタル「RoRo」
[ダブルクリスタルセット]（DXパックのオプション）
・3Dクリスタル「アキュラ」
・3Dクリスタル「RoRo」
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026070911/?aid=tw
●ゲーマーズ
[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[ゲーマーズ超限定版]
・描き下ろしB2タペストリー
・B5アクリルプレート
・オリジナルフルグラフィックTシャツ
・オリジナルB2布ポスター
・カットインアクリルキーホルダー3種セット
https://www.gamers.co.jp/keyword/?kid=54248
●ソフマップ
[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=002110&keyword=%83f%83%85%83A%83%8B%83R%83%8C%83N%83V%83%87%83%93
●トレーダー
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[トレーダー限定セット]
・描き下ろしB2タペストリー
・B2タペストリー2種
https://www.trader.co.jp/shop/shopbrand.html?search=&sort=order&prize1=xdualtokuten
●楽天ブックス
[通常版／限定版]（無償特典）
・描き下ろしA4クリアファイル
https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&g=006&l-id=pc-search-box&x=26&y=32
●WonderGOO
[限定版]（無償特典）
・描き下ろしB2タペストリー
[WonderGOO オリジナル限定セット]
・描き下ろしB2タペストリー
・B2タペストリー
・マグカップ
・アクリルフィギュア4種セット
[WonderGOO オリジナル アキュラ&RoRoセット]
・描き下ろしB2タペストリー
・B2タペストリー
・マグカップ
・アクリルフィギュア4種セット
・描き下ろしアクリルスタンド
・特大タペストリーA（アキュラ）
・特大タペストリーB（ロロ）
https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=29931
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション
白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5830円
Switch 2パッケージ通常版：6930円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円
Switch 2パッケージ限定版：1万4960円
Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円
Switch 2ダウンロード版：4980円
※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります