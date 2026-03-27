インティ・クリエイツは3月26日、極限の2Dアクションゲーム『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）］について、オフィシャルデザイナーである畠山義崇氏の描き下ろし店舗特典イラストの完成画（8種）を公開。

ゲームの発売日は、2026年7月9日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

本作は、『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』（2019年）、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』（2022年）の全2作品と、入手困難なDLCを含む全DLCを収録しディレクターズ・カット仕様で完全新生したタイトル。

『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』では暴走システム「ダークネストリガー」の強化、『白き鋼鉄のX（イクス） 2』では新機能「トギスマッシュシステム」によりメインウェポンのブレイクホイールが大幅パワーアップなど、ほかにもさまざまなチューンナップが施されている。

さらに、自由な設定でランダム出現するボスと戦い続ける「エンドレスバトル」モードも追加され、オリジナル版を遊んだプレイヤーも新たな気持ちで楽しめる特別編となっている。

本作は現在、各店舗にて予約を受付中。お気に入りを見つけたら、ぜひ予約してみてはいかがだろうか。

※詳細は各販売店にてご確認ください。

▼第一弾紹介映像

■店舗特典

●Amazon.co.jp

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしA4クリアファイル

[Amazon.co.jp限定グッズセット]

・描き下ろしB2タペストリー

・描き下ろしA4クリアファイル

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%99%BD%E3%81%8D%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%81%AEx+1%2B2+%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&crid=31TFM3D0C2CY6&sprefix=%E7%99%BD%E3%81%8D%E9%8B%BC%E9%89%84%E3%81%AE%22%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%22%2Caps%2C160&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_2_17

●あみあみ

[通常版／限定版]（無償特典）

・A2クリアポスター

[あみあみパック]

・A4キャラファイングラフ オーバーレイ

https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2avu40i1%2a_ga%2aMTQwNjE5Mzk0OS4xNzU0ODcwOTg0%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NzIwNjgyOTkkbzE4JGcxJHQxNzcyMDY4MzI1JGozNCRsMCRoMA..

●エビテン[ebten]

[DXパック]

・描き下ろしB2タペストリー

・オリジナルやわらかマスコット（RoRo）

・カットインシールセット

・アクリルキーホルダーセット

[3Dクリスタル(アキュラ)]（DXパックのオプション）

・3Dクリスタル「アキュラ」

[3Dクリスタル(RoRo)]（DXパックのオプション）

・3Dクリスタル「RoRo」

[ダブルクリスタルセット]（DXパックのオプション）

・3Dクリスタル「アキュラ」

・3Dクリスタル「RoRo」

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026070911/?aid=tw

●ゲーマーズ

[限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

[ゲーマーズ超限定版]

・描き下ろしB2タペストリー

・B5アクリルプレート

・オリジナルフルグラフィックTシャツ

・オリジナルB2布ポスター

・カットインアクリルキーホルダー3種セット

https://www.gamers.co.jp/keyword/?kid=54248

●ソフマップ

[限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=002110&keyword=%83f%83%85%83A%83%8B%83R%83%8C%83N%83V%83%87%83%93

●トレーダー

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

[トレーダー限定セット]

・描き下ろしB2タペストリー

・B2タペストリー2種

https://www.trader.co.jp/shop/shopbrand.html?search=&sort=order&prize1=xdualtokuten

●楽天ブックス

[通常版／限定版]（無償特典）

・描き下ろしA4クリアファイル

https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&g=006&l-id=pc-search-box&x=26&y=32

●WonderGOO

[限定版]（無償特典）

・描き下ろしB2タペストリー

[WonderGOO オリジナル限定セット]

・描き下ろしB2タペストリー

・B2タペストリー

・マグカップ

・アクリルフィギュア4種セット

[WonderGOO オリジナル アキュラ&RoRoセット]

・描き下ろしB2タペストリー

・B2タペストリー

・マグカップ

・アクリルフィギュア4種セット

・描き下ろしアクリルスタンド

・特大タペストリーA（アキュラ）

・特大タペストリーB（ロロ）

https://www.wonder.co.jp/benefit/game/detail/?id=29931

【ゲーム情報】

タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション

白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5830円

Switch 2パッケージ通常版：6930円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円

Switch 2パッケージ限定版：1万4960円

Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円

Switch 2ダウンロード版：4980円

※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。

※PC（Steam）はダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

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