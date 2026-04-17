BOXイラストは公式イラストレーターである畠山義崇氏の描き下ろし！

インティ・クリエイツは4月17日、極限の2Dアクションゲーム『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』（2019年）と『白き鋼鉄のX（イクス） 2』（2022年）の全2作品と、入手困難なDLCを含む全DLCを収録しディレクターズ・カット仕様で完全新生した『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』／『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition』について、限定版の詳細情報を公開した。

限定版の価格は、Switch／PS5が1万3750円、Switch 2 Editionが1万4960円となる。

本限定版は、公式イラストレーターである畠山義崇氏描き下ろしの特製BOXに、『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』『白き鋼鉄のX（イクス） 2』のすべてを収載したA4設定資料集、ゲーム中の全BGMを収録した4枚組サウンドトラックCDを収納したファン必携のアイテムとなっている。現在、予約受付中なので、確実にゲットしたい人は早めに予約しよう。

限定版同梱物 ①A4設定資料集

「白き鋼鉄のX シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」 （144頁）

『白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT』『白き鋼鉄のX（イクス） 2』の全情報を144ページに網羅した、A4判型のオフィシャルコンプリートワークス。

限定版同梱物 ②サウンドトラックCD

「白き鋼鉄のX 1+2 コンプリートCDコレクション」 （4枚組）

ゲーム中の全BGMを収録したファン必携の4枚組サウンドトラックCD。

【DISC1】

01.再会のコトノハ 【ゲームループ版】

02.白き鋼鉄

03.荒涼世界

04.ファーストミッション

05.白銀（ルビ：しろがね）の約束（ルビ：プロトコル） 【ゲームループ版】

06.大祓 【ゲームループ版】

07.バトルマシン

08.バトルエンディッド

09.仮面の下に隠すものは

10.ライトニングベルセルク

11.一触即発の瞬間（ルビ：とき）

12.ミッションクリア

13.オープンカード

14.ポジティヴガール

15.感情は揺れて

16.X（ルビ：イクス）

17.地の下の隠れ家

18.安らぎの在処

19.かつての安寧は遠く

20.リアルダイアリー 【ゲームループ版】

21.その先に待つ薄闇

22.セプティマ・バースト

23.メガロポリスを望む

24.オリジナルコード 【ゲームループ版】

25.歪曲せし美の魔殿

26.キミとエクスプロージョン 【ゲームループ版】

27.夜の帳が上がる前に

【DISC2】

01.記憶（ルビ：メモリ）解放MIAOU 【ゲームループ版】

02.ソラへのランウェイ

03.ぼくたちのシンパシー 【ゲームループ版】

04.棄てられた想いを背に

05.3.2.1.0 【ゲームループ版】

06.シナプティックコード：IRE

07.ストレス☆アラーム 【ゲームループ版】

08.ジャイアントマーダーボール

09.すべての歪みの中心地

10.絶望の底で

11.ペインフルデターミネーション

12.覚めない悪夢

13.サンダーストーム

14.電気仕掛けの狂神

15.アヴァランシェ・ブレイクダウン

16.予感 -かすかな希望-

17.希望灯（ルビ：サーチライト） 【ゲームループ版】

18.明日を拓く剣

19.帰還を信じて

20.白きなにか

21.レゾンデートル 【ゲームループ版】

22.ピカピカのわっふ 【ゲームループ版】

【DISC3】

01.白き鋼鉄、ブレイク

02.アフターX（ルビ：イクス）

03.見えない答え

04.null～無垢の色～

05.セレニティマインド

06.異郷の鋼野

07.命題：＞ （ルビ：コマンドプロンプト） 【ゲームループ版】

08.鎮花祭（ルビ：エグゾシス）【ゲームループ版】

09.臨戦態勢

10.グレイヴキーパーズ

11.ミッションクリア２

12.オープンカード２

13.エントランス・ホワイト

14.ブレイクタイム

15.ヴォルカニックロック

16.愛のありか【ゲームループ版】

17.バトルエンディッド２

18.密林のクィン・ビー

19.秒読みスタートダッシュ！ 【ゲームループ版】

20.パニックエンカウンター

21.駆け上がる意志

22.エクストリームビヨンド

23.オプティカルグロウ

24.好奇心イコール可能性！

25.null～追想～

【DISC4】

01.アーマメントファクトリー

02.もうひとりじゃない 【ゲームループ版】

03.眠れ霜雪の中で

04.あいうえおまじない 【ゲームループ版】

05.M・O・T・H・E・R

06.孤高宙域

07.つなげて新世界 【ゲームループ版】

08.null～決意満ちる時～

09.虚な器

10.ノスタルジアの庭

11.アンコントローラブルハート

12.母神（ルビ：マザー）の怒り

13.ロストルミナス

14.愛しき面影

15.救いの風が吹く

16.ソードオブリワインド

17.異世界よりきたる者

18.バーストバトル

19.転移無法

20.クラッシュオブウィズダム

21.イヴ NORA-2057 -あなたのそばに- 【ゲームループ版】

22.悪魔の企み

23.デーモンズトリック

24.対立の兆し

25.ネイバーストレンジャー



- ボーナストラック -.

26.再会のコトノハ

【ゲーム情報】

タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション

白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5830円

Switch 2パッケージ通常版：6930円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円

Switch 2パッケージ限定版：1万4960円

Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円

Switch 2ダウンロード版：4980円

※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。

※PC（Steam）はダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

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