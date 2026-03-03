このページの本文へ

iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第8回

M5 Pro／M5 MaxのMacBook Pro登場！ GPU性能アップでAI向け能力は前世代の4倍以上　究極のAIノートPCに

2026年03月03日 23時30分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　アップルは、M5 Pro／M5 Maxを搭載したMacBook Proを発表。3月4日予約開始、3月11日に発売する。

アップル

M5 Pro／M5 Maxが発表。両CPUを搭載するMacBook Proが発表された。

　昨年秋に登場した搭載の14インチMacBook Proに続いて、究極のパフォーマンスを持つ14インチ／16インチMacBook Proが登場した。

アップル

広帯域のユニファイドメモリーにより、AIコンピューターとしての評価が高いMac。サイト上でもそのパフォーマンスがアピールされている

　M5 Pro／M5 Maxは最大18コア、そのうち12コアのパフォーマンスコアを搭載したCPUアーキテクチャを搭載。CPU性能では前世代の最大30％アップの性能。

アップル

あらゆる業務に威力を発揮してくれそうだ

　GPUについては、各コアにニューラルアクセラレーターを搭載するとともに、ユニファイドメモリーの帯域幅が拡大したことで、AI向けGPUコンピューティング能力は4倍に。GPU自体の性能も前世代との比較で最大35％向上しているという。

　より具体的に見ていくと、M5 Proは最大18コアのCPUと、各コアにニューラルアクセラレーターを搭載した最大20コアのGPUを搭載。最大64GBのユニファイドメモリをサポートし、帯域幅は最大307GB/s。

　M5 MaxもCPUは18コアで、GPUは最大40コア。最大128GBメモリーで、帯域幅はM5 Proの2倍の最大614GB/s。この帯域幅により、大規模なデータセットやLLM向けのトークン生成速度が向上したとする。また、Thunderbolt 5に対応するのは、M4 Pro／M4 Max搭載のMacBook ProやMac miniなどと同じ。

アップル

16インチMacBookでのCPU例

　価格はM5 Proを搭載した14インチMacBook Proで36万9800円から、M5 Maxを搭載した16インチMacBook Proで64万9800円から。SSDはM5 Maxモデルでは、最大8TBまで選択できる。

アップル

14インチモデルでのBTO

アップル

こちらは16インチモデル。M5 Maxを選んだときだけ、8TB SSDが選択できる

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中