iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第8回
M5 Pro／M5 MaxのMacBook Pro登場！ GPU性能アップでAI向け能力は前世代の4倍以上 究極のAIノートPCに
2026年03月03日 23時30分更新
アップルは、M5 Pro／M5 Maxを搭載したMacBook Proを発表。3月4日予約開始、3月11日に発売する。
昨年秋に登場した搭載の14インチMacBook Proに続いて、究極のパフォーマンスを持つ14インチ／16インチMacBook Proが登場した。
M5 Pro／M5 Maxは最大18コア、そのうち12コアのパフォーマンスコアを搭載したCPUアーキテクチャを搭載。CPU性能では前世代の最大30％アップの性能。
GPUについては、各コアにニューラルアクセラレーターを搭載するとともに、ユニファイドメモリーの帯域幅が拡大したことで、AI向けGPUコンピューティング能力は4倍に。GPU自体の性能も前世代との比較で最大35％向上しているという。
より具体的に見ていくと、M5 Proは最大18コアのCPUと、各コアにニューラルアクセラレーターを搭載した最大20コアのGPUを搭載。最大64GBのユニファイドメモリをサポートし、帯域幅は最大307GB/s。
M5 MaxもCPUは18コアで、GPUは最大40コア。最大128GBメモリーで、帯域幅はM5 Proの2倍の最大614GB/s。この帯域幅により、大規模なデータセットやLLM向けのトークン生成速度が向上したとする。また、Thunderbolt 5に対応するのは、M4 Pro／M4 Max搭載のMacBook ProやMac miniなどと同じ。
価格はM5 Proを搭載した14インチMacBook Proで36万9800円から、M5 Maxを搭載した16インチMacBook Proで64万9800円から。SSDはM5 Maxモデルでは、最大8TBまで選択できる。
