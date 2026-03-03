このページの本文へ

iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第9回

M5搭載MacBook Airがキタ！ 1万5000円値上げもSSDは2倍の512GBなので……うーんオトク？

2026年03月04日 00時00分更新

文● 二子／ASCII

　アップルはM5搭載の新型MacBook Airを発表。3月4日（水）予約受付開始、3月11日（水）に発売する。

アップル

M5搭載の新MacBook Airが登場

M5搭載MacBook Air登場　一番安いモデルで1万5000円値上げも
SSDは2倍になっているので、オトクとも言える!?

　みんなが期待していたM5搭載の新型MacBook Airが登場。半導体高騰の折り、価格がどうなるかに注目が集まっていたが、まず結論から言えば、最も安価なモデルはM4搭載＆13インチの999ドル／16万4800円から、M5搭載＆13インチは1099ドル／18万4800円に。

アップル

今回も13インチと15インチの2モデルが用意される

　単純に見れば1万5000円の値上げだが、この最低価格でのSSDはM4搭載モデルの256GBから、M5搭載モデルでは2倍の512GBになっている。従来はこの選択には3万円のプラスが必要だったので、オトク度はアップという見方もできる（256GBで十分な人にとってはもちろん値上げだが）。なお、学生・教職員価格は16万7800円から。

アップル

確かに最低価格は1万5000円値上げされたが、部材高騰でPCの値段が猛烈に上がっている中、SSDを倍増してのこの価格なので、よく踏みとどまくれたと言える

　M5搭載モデルでの進化点としては、まずは新CPUによる処理性能向上。10コアCPU／最大10コアGPUという数字自体はM4と同じながら、Neural Acceleratorを備えるGPUにより、AIタスクでのパフォーマンスはM4の最大4倍、M1の最大9.5倍高速とする。また、ユニファイドメモリの帯域は153GB/sに（M4は120GB/s）。アプリの起動の高速化や3Dレンダリング、画像処理などでその性能を発揮する。

　最低容量が上がったSSDについては、速度についてもM4搭載モデルと比べて、リード／ライトともに2倍高速に。また、最大4TBのオプションも用意されるようになった（M4搭載モデルは最大2TB）。ワイヤレスでは、アップル独自開発の「N1」チップを搭載。Wi-Fi 7（同Wi-Fi 6E）とBluetooth 6をサポートする。

　そのほか、スカイブルー／シルバー／スターライト／ミッドナイトの4色のカラバリ、本体ディスプレーを使いながら、最大2台の6Kディスプレーの接続が可能、ビデオストリーミングで最大18時間のバッテリー駆動といった仕様はM4搭載モデルと同等となっている。

アップル
 

