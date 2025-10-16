D4エンタープライズは10月16日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第72弾タイトルとして、『リバイバル ザナドゥII PC-9801』をリリース。価格は990円だ。

紹介動画

名作アクションRPG『ザナドゥ』のリメイク作品が登場！

超ヘビーユーザー向けでザナドゥエキスパートも苦戦は必至

本作は1985年に日本ファルコムより発売されたリアルタイムのアクションRPG『ザナドゥ』のリメイク版で、オリジナル版から10年後の1995年に発売された作品。プレイヤーは冒険者となってモンスターと戦いながら全10ステージを探索し、最終的にキングドラゴンを倒すことが目的となる。

戦闘はシンボルエンカウント方式を採用。モンスターと接触することで戦闘シーンに切り替わり、武器による攻撃（体当たり）や魔法を駆使してモンスターと戦う。敵を倒せば宝箱が出現し、アイテムやお金などが獲得可能だ。なお、モンスターは有限なので狩り尽くすと出現しなくなってしまう点は注意しよう。

育成システムは武器・魔法ともに使えば使うほどパワーアップするというもの。プレイヤーキャラには職業はなく、戦士と魔法使いの2種類の経験値とレベルがあり、どちらの攻撃方法で敵を倒すかで、戦士系にも魔法使い系にも成長させられる。

また、武器・防具・魔法にも個別に経験値が設定されており、同じものを使い込むことで、より高い効果を発揮するようになる。武器で倒すか、魔法で倒すかは、よく考えたいところ。キャラクターやアイテムの育成には、プレイヤーの育成マネジメント力が必要になるだろう。

『リバイバル ザナドゥII』はマップ構成の変更、モンスターの半数を入れ替え、パラメータのバランスなども見直したまったくの新バージョン。マニュアルでも、「たとえザナドゥエキスパートであっても、自分自身で新しいプレイスタイルを見つけなければいけません」と書かれているように、一筋縄ではいかない内容に仕上がっている。

『EGGコンソール リバイバル ザナドゥII PC-9801』は、当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール リバイバル ザナドゥII PC-9801

ジャンル：ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年10月16日）

価格：990円

IARC：7＋（7才以上対象）

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd. /© MSX Licensing Corporation.