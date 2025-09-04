D4エンタープライズは9月4日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第67弾タイトルとして、日本ファルコムのドラゴンスレイヤーシリーズ7作目である『ロードモナーク PC-9801』をリリース。価格は980円だ。

▼紹介動画

国の王となって自国を統治し、刻々と変化する戦場を読み、敵国を全て攻め滅ぼそう！

本作は1991年に日本ファルコムから発売されたリアルタイムシミュレーション。ドラゴンスレイヤーシリーズの第7弾にあたる作品だが、同シリーズの中では珍しくRPGではないことから、ファンの間では異色のタイトルとして知られている。

プレイヤーは一国の王となって自国を統治し、他国をすべて攻め滅ぼすことがゲームの目的。各ユニットに命令を出して、開墾させたり、家を作らせたり、防衛のための柵を作らせたり、橋を掛けさせたりして、堅牢な拠点作りに励みつつ、ユニット同士を合体させることで強力な軍団を作っていく。

そして、最終的には敵の城を攻め落とせばステージクリア。攻略後には占領率などの数値も出るので、より高い数値を目指して繰り返してプレイすることができる。

収録されているステージは全部で53面。ゲームの進行にあわせて難度が高くなることはもちろん、キャラクターやテーマといった見た目も変化するので、中だるみすることなく、毎回新鮮な気持ちでプレイできるだろう。

テンポ良く、スピード感あふれる陣取り合戦が楽しめる本作、幅広いユーザーにオススメできる秀作シミュレーションゲームだ。

『EGGコンソール ロードモナーク PC-9801』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ロードモナーク PC-9801

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年9月4日）

価格：980円

IARC：7＋（7才以上対象）

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.