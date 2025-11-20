D4エンタープライズは11月20日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第76弾タイトルとして『EGGコンソール ザナドゥ MSX』をリリース。価格は880円だ。

▼紹介動画

幻の剣“Dragon Slayer”を手に入れキングドラゴンを倒せ！

最後発のMSX版はUI変更やバランス調整でより遊びやすくなっている この世界におけるあなたの冒険は、最終的には、闇の世界に君臨する巨大な、数千度にも達する炎を吐く赤いドラゴンを倒すことです。目的は簡単明快ですが、これは非常に困難な冒険です。なぜなら、このドラゴンを倒すには、神々が遠い昔、ある王に与えた幻の剣"Dragon Slayer"でなければならないからです。 しかし、それは、どこかに隠されてしまいました。唯一の手がかりは、精霊の王たちの王冠にあるとの噂です。まず冒険はそれを探す事から始められなければならないでしょう。さあ、すぐに旅立とうではありませんか！

本作は1987年に日本ファルコムから発売されたサイドビューのアクションRPG。オリジナルは1985年に発売されており、同シリーズの中では最後発となっている。

プレイヤーは冒険者となって全10ステージを探索し、最終的にキングドラゴンを倒すことが目的。マップ上にはショップが配置され、モンスターが徘徊しているが、モンスターは有限で狩り尽くすと出現しなくなってしまう。

戦闘はシンボルエンカウント方式を採用。モンスターと接触することで戦闘シーンに切り替わり、武器による攻撃（体当たり）や魔法を駆使してモンスターと戦う。敵を倒せば宝箱が出現し、アイテムやお金などが獲得できる。

本作ではプレイヤーキャラには職業はなく、戦士と魔法使いの2種類の経験値やレベルがあり、どちらを使って敵を倒すかで、戦士系にも魔法使い系にも成長させられる。また武器、防具、魔法にも経験値が設定されており、同じものを使い込むことで、より高い効果を発揮することになる。

なお、モンスターは有限と前述したが、それは経験値も有限と言うことなので、武器で倒すか、魔法で倒すかは、よく考えて戦いたいところ。キャラクターやアイテムの成長はあなたのマネジメント力が必要になるだろう。

果たしてあなたは、巨大なたこ「クラーケン」、複数の手を持つ巨人「カーティケア」、銀色に輝く「シルバードラゴン」といった巨大なボスキャラを倒し、キングドラゴンを倒すことができるだろうか。

国産PCゲームで40万本というセールスはいまだに破られることがない記録。エポックメイキングという言葉がこれほど似合うタイトルは、ほかにはないだろう。

なお、今回リリースするMSX版は後発ということもあって、装備しているアイテムがアイコン表示されるなどのマイナーチェンジも。プレイヤーによってはMSX版が好き！という人もいるので、ザナドゥファンであれば一目置ける存在といえるかもしれない。

『EGGコンソール ザナドゥ MSX』は、当時の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ザナドゥ MSX

ジャンル：アクション／ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年11月20日）

価格：880円

IARC：7＋（7才以上対象）

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© 2025 Kow Yokoyama

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.