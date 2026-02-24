丸の内に「誰かの大事な日」に訪れたいお店がオープン

丸の内に花屋「LORANS MARUNOUCHI」がオープン。誕生日・記念日、送別退職／昇進祝い、開店祝い・周年祝いなど、さまざまなシーンで活躍します。

花屋ローランズ、丸の内に新店舗をオープン

3月6日（金）、三菱商事本社ビルにグランドオープンする「231 PLACE（ニイサンイチ プレイス）」に、花屋「LORANS MARUNOUCHI」が出店します。誕生日・記念日、送別退職／昇進祝い、開店祝い・周年祝い、自分へのご褒美に、大きな花束やアレンジメントもオーダーできます。

また、「LORANS MARUNOUCHI」を運営する株式会社ローランズは、“みんなみんなみんな咲け”のスローガンを掲げ、障害や難病と向き合うスタッフを多数（従業員140名のうち約7割）雇用。お客様一人ひとりの要望に寄り添い、障害当事者のスタッフが心をこめて花束やアレンジメントを作ります。

LORANS MARUNOUCHI

住所：東京都千代田区丸の内2-3-1 三菱商事ビルディング1階

営業時間：11:00〜19:00

定休日：不定休