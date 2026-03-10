5万円分の⼊場券を2500円で！ 東京の美術館・博物館など107施設をお得に巡れる「東京・ミュージアム　ぐるっとパス」はマストバイ！

東京を中⼼とする107の美術館・博物館等の⼊場券や割引券がセットになった「東京・ミュージアム ぐるっとパス2026」。4月1日（水）から、2026年度版を販売します。

50,000円相当の入場券と5,000円相当の割引券がセットになって、なんと1部2,500円！ 使えば使うほどお得になるので、みなさんもぜひ！

今年から美術館博物館めぐりを始めてみる？

4月1日（水）から「ぐるっとパス2026」の販売がスタートします。

「ぐるっとパス2026」は、美術館や博物館など107施設に無料または割引料⾦で⼊場することができるチケットです。有効期限は利⽤開始⽇から2ヶ⽉間。丸の内エリアでは静嘉堂文庫美術館で利用できます。

東京・ミュージアム ぐるっとパス2026

価格：2,500円（税込）※⼤⼈料⾦のみ

販売期間：2026年4⽉1⽇（水）〜 2027年1⽉31⽇（日）

※オンライン販売のみ2027年3⽉31⽇（水）まで

有効期間：最初に利⽤した⽇から2ヶ⽉間（ただし最終有効期限は、2027年3⽉31⽇（水））

販売場所：①オンラインで購⼊

スマートフォンやパソコン等をお持ちの⽅は、「ぐるっとパス2026」購⼊サイトで電⼦チケット（ＱＲコード）をお買い求めいただけます。

パソコンの場合はＱＲコードをプリントアウトの上ご利⽤ください。

②対象施設で購⼊

対象施設の窓⼝で「ぐるっとパスカード」（ＱＲコード付きカード）をお買い求めいただけます。

③その他の販売窓⼝

・東京観光情報センター（都庁第⼀本庁舎１階）/浅草⽂化観光センター（浅草雷⾨前）/ TIC TOKYO（JR東京駅⽇本橋⼝）/東京シティアイ（KITTE）/中央区観光情報センター（京橋エドグラン内）/リブロ汐留シオサイト店 ほか