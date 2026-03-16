東京駅に重要文化財を見上げながらお茶できるカフェ、誕生！ 100年の歴史が溶けている「TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-」
東京駅丸の内駅舎のドームを見上げたことはありますか？ 天井が八角形になっていて、干支の意匠があって、とてもきれいなんです。そんな北ドーム内に、カフェがオープンします！
丸の内駅舎ドーム内にカフェ！
4月21日（火）、東京駅丸の内北ドーム内に「TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-」（東京ステーションカフェ ザ ノースドーム）がオープンします。
重要文化財である東京駅丸の内駅舎の歴史を肌で感じながら過ごせる、非日常空間。東京駅らしい八角形の天井、100年以上の時を刻んだ構造レンガ壁、そして八角形をモチーフにした「特注カーペット」のあるシンボルシートなどが設置されます。
カフェではスイーツや洋食メニューを提供予定。隣接の東京ステーションギャラリーで開催する「スイス絵画の異才 カール・ヴァルザー 世紀末の昏き残照」展との限定コラボパフェも見逃せません。
TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-（東京ステーションカフェ ザ ノースドーム）
所在地：JR東京駅 丸の内北口改札外（東京ステーションギャラリー隣接）
開業日：2026年4月21日（火）9:00
営業時間：平日・土曜 9:00～22:00 ／ 日祝 9:00～21:00
席数：63席
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