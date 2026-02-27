大人気の「ミャクミャク×トゥンクトゥンク」コラボグッズ、再販＆新作投入でまだまだ「日常」を「特別」に！

昨年、大阪・関西万博公式キャラクターとして大ブームとなり、いまだ大人気の「ミャクミャク」。2027年国際園芸博覧会公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」との新作コラボグッズが登場します。

即完売のミャクミャクとトゥンクトゥンク超人気コラボ

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と2027年国際園芸博覧会公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品の新作が、2026年3月18日（水）より順次販売を開始します。EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店では、3月20日（金）販売開始です。

EX27 TK 【ミャクミャク】 ナップザック（黒、ネイビー、ピンク）※両面デザイン

価格：各￥1,980（税込）

EX27 TK 【ミャクミャク】 ジッパーポーチ（ピンク、ブルー、グレー、黒）※両面デザイン

価格：各￥880（税込）

EX27 TK 【ミャクミャク】 巾着（ミント、黒、パープル、オレンジ）※両面デザイン

価格：各￥880（税込）

EX27 TK 【ミャクミャク】 ショルダーポーチ（黒、ピンク）※両面デザイン

価格：各￥1,210（税込）

EX27 TK 【ミャクミャク】 ミニのぼり（白 なかよし、青 バイク）

価格：各￥1,100（税込）

ミャクミャク トゥンクトゥンク 記念メダル 1点ケース

価格：￥1,800（税込）

販売予定店舗

EXPO 2027 オフィシャルストア ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性があります。

※EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店・オフィシャルオンラインストアは20日（金）販売開始