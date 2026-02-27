【1日500枚限定】スーパーゼウスの丸型BIGカードがもらえる「ビックリマン」展　大人は駄菓子屋じゃなく丸の内へ走れ！

ヘッドロココやスーパーゼウスなど、懐かしのビックリマンシール。ビックリマンのゲームアプリもあって、子どもの頃を思い出しながら楽しんでいる方も多いかもしれません。そんなビックリマンの作品展「ビックリマン×MUSASHI～聖魔アートの世界～」が丸の内で開催されます。

実は私も集めていました

3月13日（金）と14日（土）、新東京ビルで「ビックリマン×MUSASHI～聖魔アートの世界～」が行われます。

ビックリマンと、大阪・関西万博で個展を開催したMUSASHIが仕掛ける地方創生プロジェクト。広島・京都・福岡・仙台・横須賀と各地をめぐる巡回作品展で、今回の丸の内が最後の開催です。

東京では、「スーパーゼウス」のMUSASHIオリジナルビックリマンの丸型BIGカードを配布します。1日500枚なので早めの来場がおすすめ。また、東京を含む各地で配布したすべての抽選券と合わせて後日抽選を行い、キラ仕様スーパーゼウスの「丸型BIGカード」をさらに500名様にプレゼントします。キラは欲しい！！

『ビックリマン×MUSASHI〜聖魔アートの世界〜』第六弾 東京

開催日：2026年3月13日（金）・14日（土）

開催時間：13日 12:00〜19:00（最終受付18:30）／14日 11:00〜18:00（最終受付17:30）

整理券について：各日ともにオープン1時間前より整理券配布。

※天候等の影響により開催時間や整理券配布時間など変更の可能性あり(最新情報は公式SNSで要確認)

会場：新東京ビル1階 TRADMAN'S TOKYO

所在：東京都千代田区丸の内3-3-1