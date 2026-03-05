MacBook Neoの詳細スペックを表で確認！ M5やM1のMacBook Airとも徹底比較

長らく“廉価版MacBook”とウワサされていた新Macノートが「MacBook Neo」として発表。メモリこそ8GB固定なものの、10万円を切る価格と、キーボードやゴム足まで一体化された4色のカラフルな筐体色はインパクト大。

そこで本記事では、購入時の比較となるであろうM5搭載の13インチMacBook Airに加え、同じM5搭載の14インチMacBook Pro、そしてそろそろ買い替えも進むであろうM1搭載MacBook Airも含めて、詳細スペック表で違いを見ていく。

CPUはiPhone 16 Proと同じものに メモリは8GB固定

ディスプレイはこのクラスでは高解像度

まずCPUは、iPhone 16 Proと同じA18 Proを搭載することでコストを抑えている。CPU／GPUは6コア／5コアと少ないが、コア自体の進化は進んでいるので、8コア／7コアのM1と同等クラスの性能は期待できる。メモリは8GB固定でオプションも用意なし。これは残念な点だ。

ディスプレイは、周囲の色温度などに合わせて、自動でホワイトバランスを調整するTrue Toneはなく、色域も上位モデルよりは狭くなっていることが推測されるが、500ニトの明るさで解像度はフルHDよりも高く、綺麗なフォント表示が期待できる。同クラスのWindowsノートよりは明らかに性能が上だ。外部ディスプレイ接続は4K／60Hzが1台止まり。

SSDは標準で256GBなのはうれしく、512GBへのアップグレードも1万5000円。256GBモデルと512GBモデルの違いとして、Touch IDの有無もあるので、これは悩ましいところだ。

端子類ではUSBは高速と低速の2つ MagSafeは非対応

カメラが1080pなのはうれしい点

続いては端子類。USB-Cは2つあるが、Thunderboltは非対応。そこまではいいとして、1つは高速（10Gbps）で画面出力対応、もう1つはUSB 2.0相当（480Mbps）で画面出力非対応という機能の違いがあるので要注意。充電はどちらでもOK。なお、MagSafe 3端子はなく、USB-C経由で充電する。

ウェブカメラは上位モデルに搭載された、被写体を自動的に追従する「センターフレームカメラ」ではないものの、1080pの高解像度タイプでM1 MacBook Airよりは性能が上。マイクも指向性デュアルマイクなので、ビデオ会議には高品質で参加可能。これは低価格機でも手を抜いていない印象で◎。

注意したいのはキーボードとトラックパッド。まず、キーボードはバックライトがないので、暗い場所ではキー印字は見にくいかも。またトラックパッドは、MacBookではおなじみの物理的に動いてないのにクリック感がある、いまだに不思議なあの「感圧タッチトラックパッド」ではなく、押したら動く一般的なトラックパッドが採用されている。

バッテリー容量は減っているが、最大16時間駆動で十分

最後はバッテリー。容量は36.5Whと、M5 MacBook Airの53.8Whと比べて大分少ない。スペック上の表記も後者が「リチウムポリマー」なのに対し、通常の「リチウムイオン」となっている。

ただし、iPhone用CPUの効果なのか、ストリーミング動画で最大16時間、ネット利用で最大11時間と1日使うには十分な駆動時間でもある。シビアな使い方をするのでなければ、そこまで気にする必要はないだろう。

なお、付属する電源アダプタは、iPhoneの高速充電用と同じ20Wタイプ。スペック表には高速充電に関する記載はないので、大出力のアダプタを使えば、より早く充電できるかどうかについては現時点では不明。