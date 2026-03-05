iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々 第14回
MacBook Neoの詳細スペックを表で確認！ M5やM1のMacBook Airとも徹底比較
2026年03月05日 11時30分更新
長らく“廉価版MacBook”とウワサされていた新Macノートが「MacBook Neo」として発表。メモリこそ8GB固定なものの、10万円を切る価格と、キーボードやゴム足まで一体化された4色のカラフルな筐体色はインパクト大。
そこで本記事では、購入時の比較となるであろうM5搭載の13インチMacBook Airに加え、同じM5搭載の14インチMacBook Pro、そしてそろそろ買い替えも進むであろうM1搭載MacBook Airも含めて、詳細スペック表で違いを見ていく。
CPUはiPhone 16 Proと同じものに メモリは8GB固定
ディスプレイはこのクラスでは高解像度
まずCPUは、iPhone 16 Proと同じA18 Proを搭載することでコストを抑えている。CPU／GPUは6コア／5コアと少ないが、コア自体の進化は進んでいるので、8コア／7コアのM1と同等クラスの性能は期待できる。メモリは8GB固定でオプションも用意なし。これは残念な点だ。
ディスプレイは、周囲の色温度などに合わせて、自動でホワイトバランスを調整するTrue Toneはなく、色域も上位モデルよりは狭くなっていることが推測されるが、500ニトの明るさで解像度はフルHDよりも高く、綺麗なフォント表示が期待できる。同クラスのWindowsノートよりは明らかに性能が上だ。外部ディスプレイ接続は4K／60Hzが1台止まり。
SSDは標準で256GBなのはうれしく、512GBへのアップグレードも1万5000円。256GBモデルと512GBモデルの違いとして、Touch IDの有無もあるので、これは悩ましいところだ。
端子類ではUSBは高速と低速の2つ MagSafeは非対応
カメラが1080pなのはうれしい点
続いては端子類。USB-Cは2つあるが、Thunderboltは非対応。そこまではいいとして、1つは高速（10Gbps）で画面出力対応、もう1つはUSB 2.0相当（480Mbps）で画面出力非対応という機能の違いがあるので要注意。充電はどちらでもOK。なお、MagSafe 3端子はなく、USB-C経由で充電する。
ウェブカメラは上位モデルに搭載された、被写体を自動的に追従する「センターフレームカメラ」ではないものの、1080pの高解像度タイプでM1 MacBook Airよりは性能が上。マイクも指向性デュアルマイクなので、ビデオ会議には高品質で参加可能。これは低価格機でも手を抜いていない印象で◎。
注意したいのはキーボードとトラックパッド。まず、キーボードはバックライトがないので、暗い場所ではキー印字は見にくいかも。またトラックパッドは、MacBookではおなじみの物理的に動いてないのにクリック感がある、いまだに不思議なあの「感圧タッチトラックパッド」ではなく、押したら動く一般的なトラックパッドが採用されている。
バッテリー容量は減っているが、最大16時間駆動で十分
最後はバッテリー。容量は36.5Whと、M5 MacBook Airの53.8Whと比べて大分少ない。スペック上の表記も後者が「リチウムポリマー」なのに対し、通常の「リチウムイオン」となっている。
ただし、iPhone用CPUの効果なのか、ストリーミング動画で最大16時間、ネット利用で最大11時間と1日使うには十分な駆動時間でもある。シビアな使い方をするのでなければ、そこまで気にする必要はないだろう。
なお、付属する電源アダプタは、iPhoneの高速充電用と同じ20Wタイプ。スペック表には高速充電に関する記載はないので、大出力のアダプタを使えば、より早く充電できるかどうかについては現時点では不明。
|MacBook Neo
|13インチ
MacBook Air
(M5)
|MacBook Air
(M1,2020)
|14インチ
MacBook Pro
(M5)
|価格(発売当時)
|9万9800円～
|18万4800円～
|11万5280円～
|27万9800円～
|CPU(CPU/GPU)
（オプション）
|A18 Pro(6/5)
|M5(10/8)
|M1(8/7)
|M5(10/10)
|M5(10/10)
|M1(8/8)
|メモリ
(オプション)
|8GB
|16GB
|8GB
|16GB
|24GB(+3万円)
32GB(+6万円)
|16GB
(+2.2万円)
|24GB(+3万円)
32GB(+6万円)
|メモリ帯域幅
|60GB/s
|153GB/s
|68.2GB/s
|153GB/s
|ディスプレー
(その他仕様)
|13.0インチ
|13.6インチ
|13.3インチ
|14.2インチ
|500ニト
10億色
sRGB
|500ニト
10億色
P3
True Tone
|400ニト
10億色
P3
True Tone
|1000ニト
10億色
P3
True Tone
ProMotion
Nano-texture(オプション)
|画面解像度
|2408×1506
|2560×1664
|2560×1600
|3024×1964
|外部ディスプレイ
|4K×1
|8K×1
／5K/120Hz×1
／4K/240Hz×1
／6K×2
／4K/144Hz×2
|6K×1
|8K×1
／5K/120Hz×1
／4K/240Hz×1
／6K×2
／4K/144Hz×2
|SSD
(オプション)
|256GB
|512GB
|256GB
|1TB
|512GB
(+1.5万円)
|1TB
(+3万円)
2TB
(+9万円)
4TB
(+18万円)
|512GB
(+2.2万円)
1TB
(+4.4万円)
2TB
(+8.8万円)
|2TB
(+6万円)
4TB
(+15万円)
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6E
|USB端子
|USB-C
(10Gbps、
DP出力、充電)
USB-C
(480Mbps、
充電)
|USB-C
(TB4、
40Gbps)×2
|USB-C
(TB3、
40Gbps)×2
|USB-C
(TB4、
40Gbps)×3
|インター
フェース
|Bluetooth 6
ヘッドフォン
|Bluetooth 6
Thread
ヘッドフォン
MagSafe 3
|Bluetooth 5
ヘッドフォン
|Bluetooth 5.3
Thread
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|カメラ
|1080p FaceTimeカメラ
|12MPセンターフレームカメラ
|720p FaceTimeカメラ
|12MPセンターフレームカメラ
|キーボードライト
|×
|○
|トラックパッド
|トラックパッド
|感圧タッチトラックパッド
|バッテリー容量
|36.5Wh
|53.8Wh
|49.9Wh
|72.4Wh
|電源アダプタ
|20W
|40W(最大60W)
|30W
|70W
|駆動時間
(ビデオ/ネット)
|最大16時間
最大11時間
|最大18時間
最大15時間
|最大18時間
最大15時間
|最大24時間
最大16時間
|生体認証
|Touch ID
(512GBのみ)
|Touch ID
|本体サイズ
|297.5×206.4
×12.7mm
|304.1×215
×11.3mm
|304.1×212.4
×4.1～16.1mm
|312.6×221.2
×15.5mm
|重量
|1.23kg
|1.23kg
|1.29kg
|1.55kg
|カラバリ
|シルバー、ブラッシュ、シトラス、インディゴ
|スカイブルー、シルバー、スターライト、ミッドナイト
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ
|スペースブラック、シルバー
