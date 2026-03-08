iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々 第15回
カラフルなMacBook Neoのキーボードは“カラフル”なのか“白っぽい”のか 実機見ないと注文できない……
2026年03月08日 09時00分更新
先週発表された“廉価版MacBook”こと「MacBook Neo」。メモリが8GB固定という部分は少々残念ですが、圧倒的な安さ（9万9800円から）にカラフルな4色！ とにかく欲しいです！
キーボードやゴム足までカラフルな筐体色と同じ
こんなMacBook、欲しいに決まっているじゃない
詳しい製品情報は特徴をコンパクトにまとめた別記事を参照いただくとして（「【3分でわかる】10万円切りの新Macノート、「MacBook Neo」はここがスゴい、ここが魅力的」）、実機をまだ見ていない筆者がなにより気にしているのはキーボードですよ、キーボード！
と言っても、SNSで話題になっている「US配列かJIS配列か」ではまったくありません（MacBookはどちらも用意されているわけですから、好みの方を選べばいいでしょう）。そんなことより、色です色！
MacBook Neoの（筆者的な）最大の魅力は、キートップやゴム足まで筐体色に合わせられている点です（たとえばMacBook Airは筐体色に関係なく黒です）。オフィシャル写真見たら、興奮してしまうのも自然のはずです！
ところがインフルエンサーさんの動画を見ると
キーボードは随分白っぽくない!? これはかなり悩む
ところが！ ですよ。3月4日（水）にロンドン・ニューヨーク・上海で開催された体験会でのインフルエンサーさんの動画や写真を見ると、どうにもキーボードが白い。もう少し精細に表現するなら、「白に若干の色が付いている感じ」というか。これはカメラのホワイトバランスや照明の加減もあるのかどうか。
公式写真を見た瞬間は「即時注文」のつもりが、こうした動画を見ると、「うーん悩む」というか「実機を見ないと判断つかない」が正直なところ。もう数日悩み続けていて、全然寝れません（実際にはアップル新発表関連の作業でずっと忙しくて、疲れて何度も寝てますが）。
とにかく早く「実機触りたい！」。そして触り次第、どうだったのか、どう思ったのか、またレポートしたいと思います！
この連載の記事
-
第14回
AppleMacBook Neoの詳細スペックを表で確認！ M5やM1のMacBook Airとも徹底比較
-
第13回
Apple【3分でわかる】10万円切りの新Macノート、「MacBook Neo」はここがスゴい、ここが魅力的
-
第12回
Apple【驚愕の10万円切り】「MacBook Neo」登場！ 魅力的な4色と低価格でMac未体験のiPhoneユーザーにアピール
-
第11回
Apple【あえて直前予想】今日発表（多分）の廉価版MacBookの価格はどうなる？ 11万円台？ 外れてもゴメンね
-
第10回
Appleアップル、Studio Displayを刷新 上位モデルはミニLED＆2304のローカルディミングで2000ニトのピーク輝度
-
第9回
AppleM5搭載MacBook Airがキタ！ 1万5000円値上げもSSDは2倍の512GBなので……うーんオトク？
-
第8回
AppleM5 Pro／M5 MaxのMacBook Pro登場！ GPU性能アップでAI向け能力は前世代の4倍以上 究極のAIノートPCに
-
第7回
Apple【あえて直前予想】今晩はM5搭載MacBook Airと無印iPadが登場するかも？
-
第6回
iPhone【詳細表でわかる】iPhone 17eとiPhone 16e/17/16/SEをスペック比較！ 予想以上の進化の17e
-
第5回
AppleCPUがM4になった新iPad Air登場 メモリが8GB→12GBになりつつ価格は変わらず9万8800円から
- この連載の一覧へ