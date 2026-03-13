グーグル「Chrome」に深刻度"重大"の脆弱性　アップデートは順次提供

グーグルは3月10日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-3913：WebMLにおけるヒープバッファオーバーフロー ■深刻度（高） ・CVE-2026-3914：WebMLにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-3915：WebMLにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-3916：Web Speechにおける境界外読み取り

・CVE-2026-3917：エージェントにおける解放後使用

・CVE-2026-3918：WebMCPにおける解放後使用

・CVE-2026-3919：拡張機能における解放後使用

・CVE-2026-3920：WebMLにおける境界外メモリアクセス

・CVE-2026-3921：TextEncodingにおける解放後使用

・CVE-2026-3922：MediaStreamにおける解放後使用

・CVE-2026-3923：WebMIDIにおける解放後使用

・CVE-2026-3924：WindowDialogにおける解放後使用 ■深刻度（中） ・CVE-2026-3925：LookalikeChecks のセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-3926：V8における境界外読み取り

・CVE-2026-3927：PictureInPictureのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-3928：拡張機能におけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3929：ResourceTimingにおけるサイドチャネル情報漏洩

・CVE-2026-3930：ナビゲーションにおける安全ではないナビゲーション

・CVE-2026-3931：Skia におけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-3932：PDFにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3934：ChromeDriverにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3935：WebAppInstallsのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-3936：WebViewにおける解放後使用 ■深刻度（低） ・CVE-2026-3937：ダウンロード画面のセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-3938：クリップボードにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3939：PDFにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3940：DevToolsにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3941：DevToolsにおけるポリシー適用が不十分

・CVE-2026-3942：PictureInPictureのセキュリティーUIに誤りがある

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：146.0.7680.71/72

・macOS：146.0.7680.71/72

・Linux：146.0.7680.71 ■モバイル版 ・Android：146.0.76380.111

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。