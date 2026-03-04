iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第11回
【あえて直前予想】今日発表（多分）の廉価版MacBookの価格はどうなる？ 11万円台？ 外れてもゴメンね
2026年03月04日 14時55分更新
3月2日（月）23時にiPhone 17eとM4搭載iPad Air、3月3日（火）23時にM5搭載MacBook AirにM5 Pro／M5 Max搭載MacBook Proと来て、今日3月4日（水）23時、長らく“廉価版MacBook”としてネットでは囁かれてきた、新Macノートが発表されるお膳立てが完了した（？）感があります！（名称はまさかの「MacBook Neo」!?）
ほぼほぼ出るんじゃないかと思われる（多分ですよ！）廉価版MacBookについて、直前であるこのタイミングで、最注目の価格を予想。ちなみにスペック全般の噂と予想はこちらの記事（「【低価格MacBookの噂＆予想まとめ】カラフルで安いMacBookがまもなく登場？ 価格いくらでどんなスペック？」）にまとめているので、合わせてチェックください！
M5搭載MacBook Airは1099ドルに値上げするもSSDは512GBに
廉価版MacBookは当然これより安さを感じる価格設定だろう
というわけで、廉価版MacBookの価格予想（妄想）をするのですが、まずは参考となるのが、MacBook Airの価格です。
MacBook Airは前モデルまでは米国価格でずっと999ドル（税抜、日本では16万4800円）からでした。しかし、3日発表のM5搭載MacBook Airでは1099ドル（同18万4800円）からと、100ドル（1万5000円）の値上げ。
ただし、これは単純な値上げではなく、一番安価なモデルのストレージ容量が256GBから512GBへと増量されたので、オトク度はアップしたとは言えます（これを“実質的な値下げ”と呼べるかは受け取る側の人次第）。
廉価版MacBookは、このMacBook Air（999ドルだった時代を含む）より“安い”と感じられなければ存在意義がない。となると最低価格は599～799ドルの間と予想するのが自然でしょう。
廉価版MacBookは699ドル／11万4800円からと予想するも
そのモデルのメモリ／SSDはどういうスペックになるか
と、幅を広げた数字ではあまり意味がないので、ここでは決め打ちで699ドルとします！ 1ドル＝150円で計算して、消費税を加えると11万4800円、もしくは11万9800円か。昨今のPC価格急高騰を考えると、十分“安い”と感じられる範囲内ではないかと。
もう1点、その最低価格のモデルのスペックはどうなるか。特に注目はメモリです。本記事ではメモリ：8GB、SSD：256GBと予想しました！ まず、先にSSDについては、最近のMacはOS領域だけで30GB以上消費することを考えると、SSD 128GBはクラウドを活用するにしても厳しすぎるように感じるので、予想から外しました。
一方のメモリ。8GBのMacは、8GBのWindows機と比較した場合には十分実用的だとは言え、本格的に活用するうえでは厳しいことには変わりません（アプリで消費されるメモリはMacとWindowsで大差ない）。そもそも主に大学生をターゲットにしたマシンだからと、性能を大きく犠牲するのは正しいと思えません。
というわけで、最低価格のモデルは8GBだとしても、16GB（せめて12GB）に増量できるようにする余地を残しておいてほしいもの。16GB＋256GBで849ドル、13万9800円ならほぼ文句なしな感がありますが、どうでしょうか。
この記事での勝手な予想が当たるか、それとも予想を上回るお手頃価格を打ち出してくるか。結果が出るのは間もなく。期待して待ちましょう！
