このページの本文へ

iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々 第20回

ついにMacBookの充電を80％や90％で止めることが可能になった！ これでバッテリーがより傷みにくく

2026年03月25日 10時35分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　現在ノートPCやスマートフォンで広く使われているリチウムイオンバッテリーでは、満充電状態を長期間維持するのではなく、80～90％で充電を停止する使い方をすることでバッテリーが傷みにくくなることが知られており、iPhoneや多くのWindowsノートではこの充電の上限を設定する機能が用意されている。

Mac

macOS Tahoe 26.4の新機能として提供されている

　この上限設定機能がMacBookでもついに利用できるようになった（MacBook Neo、M1搭載MacBook Airで動作を確認）。必要なのはOSを最新の「macOS Tahoe 26.4」にアップデートするだけ。現在のMacBookは非常にパワフルなため、自宅では外付けディスプレーに接続して、据え置き的に利用している人も多いだろうが、これでバッテリーがより傷みにくくなるはず。うれしいアップデートと言えそうだ。

Mac

80～100％の間で5％刻みで設定できる


■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中