iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々 第20回
ついにMacBookの充電を80％や90％で止めることが可能になった！ これでバッテリーがより傷みにくく
2026年03月25日 10時35分更新
現在ノートPCやスマートフォンで広く使われているリチウムイオンバッテリーでは、満充電状態を長期間維持するのではなく、80～90％で充電を停止する使い方をすることでバッテリーが傷みにくくなることが知られており、iPhoneや多くのWindowsノートではこの充電の上限を設定する機能が用意されている。
この上限設定機能がMacBookでもついに利用できるようになった（MacBook Neo、M1搭載MacBook Airで動作を確認）。必要なのはOSを最新の「macOS Tahoe 26.4」にアップデートするだけ。現在のMacBookは非常にパワフルなため、自宅では外付けディスプレーに接続して、据え置き的に利用している人も多いだろうが、これでバッテリーがより傷みにくくなるはず。うれしいアップデートと言えそうだ。
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