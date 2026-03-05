アップル「MacBook Neo」、USBのややこしさに困惑の声

アップルが3月4日に発表した「MacBook Neo」をめぐり、SNS（X）では、USBポートの仕様について困惑の声が挙がっている。

「MacBook Neo」は、MacBookシリーズの廉価版という位置づけの製品。

一般販売用のMacとして初めて、iPhone向けのSoC（A18 Pro）を採用しており、Mシリーズのチップを搭載した他のMacと比べて拡張性が制限される傾向にある。

なかでも特筆すべき点は、同機のUSBポートの仕様だ。

現行の「MacBook Air」や「MacBook Pro」では、USB 4（最大40Gbps）以上の規格に対応したポートを少なくとも2基搭載しているが、MacBook Neoでは「USB 3（最大10Gbps）」と「USB 2.0（最大480Mbps）」を1基ずつ搭載する形に変更。

最大通信速度の低下にくわえて、姿は同じだが、通信速度や対応機能が大きく異なる2つのUSBポートが隣接するという、まぎらわしい構造になってしまった。

SNS（X）でも複数のユーザーから、「配置がよくない」「初心者に不親切」といった否定的な意見が出ており、良くも悪くも発売前から話題となった格好だ。