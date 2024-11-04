新MacBook Proの詳細スペックを表で確認！ 無印M4でも外部モニタ×2接続可が便利

11月7日に発売予定のM4を搭載した14インチ／16インチMacBook Proのスペックを詳細な表で掲載しました。昨年のM3モデルとも比較できるようにしているので、進化度合いを確認ください！

CPU変更以外に筐体やデザインに変更無し 無印M4モデルは標準で16GBメモリ＆3画面運用が可に

基本的な変更は、チップ（CPU）が変更されたことに尽きます。本体サイズやデザインに変更はないものの、最も安価な14インチの無印M4モデルでは進化点は大きくなっています。

まずは、価格変更無しにメインメモリが8GB→16GBに増量された点。多くの人が増量を選択していたでしょうから、実質的には3万円の値下げ！ という見方もできます。

また、外部ディスプレイを2台接続対応になり、本体を含めて3画面の運用が可能になりました。M3モデルでは本体を閉じれば、外部ディスプレイ×2でも使えたのですが、自宅でもデスクトップ代わりに使うという人には大きい部分でしょう。さらに無印M3では選べなかった「スペースブラック」も用意されています。

フロントカメラの画素数が向上 M4 Pro／Maxモデルでは120Gbps対応のThunderbolt 5搭載！

そのほか共通の進化点では、M4での省電力性能アップによるバッテリー駆動時間の延びがあります。無印M4の14インチとM4 Proの16インチでの動画再生で、史上最長の最大24時間を達成です！ また、フロントカメラは画素数が12メガとなり、被写体が移動しても常にセンタリングする機能も追加されました。

インターフェイスでは、前モデル（無印M3）では2つだったUSB-C端子が、無印M4でも3つに（上位モデルは以前から3つ）。また、M4 Pro／MaxモデルのUSB-CがThunderbolt 5になり、転送速度はなんと120Gbps対応ですよ！ さらに新モデル全部で、Nano-textureディスプレイのオプションを2万2000円で選べます。

M3搭載のMacBook Airも価格変わらず16GBメモリになった ProとAirの価格差はそれなりにあるので悩みそう

無印M4の進化が目立つと書きましたが、実はMacBook Airの方も価格変わらず最小メモリが16GBに変更されてます。13インチ／M3／16GB＋256GBモデルで16万4800円から。MacBook Proとの価格差はハッキリあるので、自分が必要としている性能に合わせて選ぶといいのではないでしょうか！

14インチ

MacBook Pro

(M4) 14インチ

MacBook Pro

(M4 Pro/Max) 14インチ

MacBook Pro

(M3) 14インチ

MacBook Pro

(M3 Pro/Max) 価格 24万8800円～ 32万8800円～ 24万8800円～ 32万8800円～ CPU(CPU/GPU)

（オプション） M4(10/10) M4 Pro(12/16) M3(10/10) M3 Pro(11/14) M4 Pro(14/20)

(+4万円)

M4 Max(14/32)

(+14万円)

M4 Max(16/40)

(+18.5万円) M3 Pro(12/18)

M3 Max(14/30)

M3 Max(16/40) メモリ

(オプション) 16GB 24GB 8GB 18GB 24GB(+3万円)

32GB(+6万円) 36GB(+3万円)

48GB(+6万円)

(以下Maxのみ)

64GB(+9万円)

128GB(+21万円) 16GB

24GB 36GB

(以下Maxのみ)

48/64

/96/128GB ディスプレー

(その他仕様) 14.2インチ 14.2インチ 10億色

P3

True Tone

ProMotion

Nano-texture(オプション) 10億色

P3

True Tone

ProMotion 画面解像度 3024×1964 3024×1964 外部ディスプレイ 6K×2／8K×1

(Maxのみ)6K×4／6K×2＋8K 6K×1

6K＋4K(閉じた状態) 8K×1

／6K×2

(以下Max)

6K×4

／6K×2＋8K SSD

(オプション) 512GB 512GB 512GB 512GB 1TB(+3万円)

2TB(+9万円) 1TB(+3万円)

2TB(+9万円)

4TB(+18万円)

(Maxのみ)8TB

(+36万円) 1TB

2TB 1TB

2TB

4TB

(Maxのみ)8TB 無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E インターフェース USB-C(TB4)×3

Bluetooth 5.3

ヘッドフォン

HDMI

SDXC

MagSafe 3 USB-C(TB5)×3

Bluetooth 5.3

ヘッドフォン

HDMI

SDXC

MagSafe 3 USB-C(TB3)×2

Bluetooth 5.3

ヘッドフォン

HDMI

SDXC

MagSafe 3 USB-C(TB4)×3

Bluetooth 5.3

ヘッドフォン

HDMI

SDXC

MagSafe 3 カメラ 12MPセンターフレームカメラ 1080p FaceTimeカメラ バッテリー容量 72.4Wh 72.4Wh 70Wh 72.4Wh ACアダプタ 70W 70W or 96W 70W 70W or 96W 駆動時間

(動画/ネット) 最大24時間

最大16時間 最大22時間

最大14時間

(以下Max)

最大18時間

最大13時間 最大22時間

最大15時間 最大18時間

最大12時間 生体認証 Touch ID Touch ID 本体サイズ 312.6×221.2×15.5mm 312.6×221.2×15.5mm 重量 1.55kg 1.60kg

(Max)1.62kg 1.55kg 1.61kg

(Max)1.62kg カラバリ スペースブラック、シルバー スペースブラック、シルバー スペースグレイ、シルバー スペースブラック、シルバー