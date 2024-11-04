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M4搭載で大幅進化　カラフルなiMacに手のひらサイズMac mini、パワフルMacBookが登場！ 第12回

新MacBook Proの詳細スペックを表で確認！ 無印M4でも外部モニタ×2接続可が便利

2024年11月04日 14時00分更新

文● 二子／ASCII

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　11月7日に発売予定のM4を搭載した14インチ／16インチMacBook Proのスペックを詳細な表で掲載しました。昨年のM3モデルとも比較できるようにしているので、進化度合いを確認ください！

新Mac

精悍なスペースブラックは全モデルで選択可能になりました

CPU変更以外に筐体やデザインに変更無し　無印M4モデルは標準で16GBメモリ＆3画面運用が可に

　基本的な変更は、チップ（CPU）が変更されたことに尽きます。本体サイズやデザインに変更はないものの、最も安価な14インチの無印M4モデルでは進化点は大きくなっています。

　まずは、価格変更無しにメインメモリが8GB→16GBに増量された点。多くの人が増量を選択していたでしょうから、実質的には3万円の値下げ！ という見方もできます。

新Mac

ベースとなる14インチの無印M4モデルは16GBメモリ／512GB SSDと最初から“使える”仕様に。価格は24万8800円です

　また、外部ディスプレイを2台接続対応になり、本体を含めて3画面の運用が可能になりました。M3モデルでは本体を閉じれば、外部ディスプレイ×2でも使えたのですが、自宅でもデスクトップ代わりに使うという人には大きい部分でしょう。さらに無印M3では選べなかった「スペースブラック」も用意されています。

新Mac

無印M3搭載モデルだと「内蔵＋外部」か「外部×2」の選択でしたが、無印M4では「内蔵＋外部×2」の3画面に表示ができるようになりました

フロントカメラの画素数が向上　M4 Pro／Maxモデルでは120Gbps対応のThunderbolt 5搭載！

　そのほか共通の進化点では、M4での省電力性能アップによるバッテリー駆動時間の延びがあります。無印M4の14インチとM4 Proの16インチでの動画再生で、史上最長の最大24時間を達成です！　また、フロントカメラは画素数が12メガとなり、被写体が移動しても常にセンタリングする機能も追加されました。

新Mac

ストリーミングでの動画再生と負荷が小さい環境とは言え、最大24時間のバッテリー駆動に対応です！

　インターフェイスでは、前モデル（無印M3）では2つだったUSB-C端子が、無印M4でも3つに（上位モデルは以前から3つ）。また、M4 Pro／MaxモデルのUSB-CがThunderbolt 5になり、転送速度はなんと120Gbps対応ですよ！　さらに新モデル全部で、Nano-textureディスプレイのオプションを2万2000円で選べます。

新Mac

M4 Pro／Max搭載の上位モデルはいち早くThunderbolt 5をサポート。対応の超高速な外部ストレージはサードパーティからいずれ登場する？

M3搭載のMacBook Airも価格変わらず16GBメモリになった　ProとAirの価格差はそれなりにあるので悩みそう

　無印M4の進化が目立つと書きましたが、実はMacBook Airの方も価格変わらず最小メモリが16GBに変更されてます。13インチ／M3／16GB＋256GBモデルで16万4800円から。MacBook Proとの価格差はハッキリあるので、自分が必要としている性能に合わせて選ぶといいのではないでしょうか！

新Mac

MacBook Airもお買得になっているので悩み所です

　 14インチ
MacBook Pro
(M4)		 14インチ
MacBook Pro
(M4 Pro/Max)		 14インチ
MacBook Pro
(M3)		 14インチ
MacBook Pro
(M3 Pro/Max)
価格 24万8800円～ 32万8800円～ 24万8800円～ 32万8800円～
CPU(CPU/GPU)
（オプション）		 M4(10/10) M4 Pro(12/16) M3(10/10) M3 Pro(11/14)
　 M4 Pro(14/20)
(+4万円)
M4 Max(14/32)
(+14万円)
M4 Max(16/40)
(+18.5万円)		 　 M3 Pro(12/18)
M3 Max(14/30)
M3 Max(16/40)
メモリ
(オプション)		 16GB 24GB 8GB 18GB
24GB(+3万円)
32GB(+6万円)		 36GB(+3万円)
48GB(+6万円)
(以下Maxのみ)
64GB(+9万円)
128GB(+21万円)		 16GB
24GB		 36GB
(以下Maxのみ)
48/64
/96/128GB
ディスプレー
(その他仕様)		 14.2インチ 14.2インチ
10億色
P3
True Tone
ProMotion
Nano-texture(オプション)		 10億色
P3
True Tone
ProMotion
画面解像度 3024×1964 3024×1964
外部ディスプレイ 6K×2／8K×1
(Maxのみ)6K×4／6K×2＋8K		 6K×1
6K＋4K(閉じた状態)		 8K×1
／6K×2
(以下Max)
6K×4
／6K×2＋8K
SSD
(オプション)		 512GB 512GB 512GB 512GB
1TB(+3万円)
2TB(+9万円)		 1TB(+3万円)
2TB(+9万円)
4TB(+18万円)
(Maxのみ)8TB
(+36万円)		 1TB
2TB		 1TB
2TB
4TB
(Maxのみ)8TB
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
インターフェース USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3		 USB-C(TB5)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3		 USB-C(TB3)×2
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3		 USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
カメラ 12MPセンターフレームカメラ 1080p FaceTimeカメラ
バッテリー容量 72.4Wh 72.4Wh 70Wh 72.4Wh
ACアダプタ 70W 70W or 96W 70W 70W or 96W
駆動時間
(動画/ネット)		 最大24時間
最大16時間		 最大22時間
最大14時間
(以下Max)
最大18時間
最大13時間		 最大22時間
最大15時間		 最大18時間
最大12時間
生体認証 Touch ID Touch ID
本体サイズ 312.6×221.2×15.5mm 312.6×221.2×15.5mm
重量 1.55kg 1.60kg
(Max)1.62kg		 1.55kg 1.61kg
(Max)1.62kg
カラバリ スペースブラック、シルバー スペースブラック、シルバー スペースグレイ、シルバー スペースブラック、シルバー
　 16インチ
MacBook Pro
(M4 Pro)		 16インチ
MacBook Pro
(M4 Max)		 16インチ
MacBook Pro
(M3 Pro)		 16インチ
MacBook Pro
(M3 Max)
価格 39万8800円～ 55万8800円～ 39万8800円～ 55万4800円～
CPU(CPU/GPU)
（オプション）		 M4 Pro(14/20) M4 Max(14/32) M3 Pro(12/18) M3 Max(14/30)
　 M4 Max(16/40)
(+5万円)		 　 M3 Max(16/40)
メモリ
(オプション)		 24GB 36GB 18GB 36GB
48GB(+6万円) 48GB(+3万円)
64GB(+6万円)
128GB(+18万円)		 36GB 48/64
/96/128GB
ディスプレー
(その他仕様)		 16.2インチ 16.2インチ
10億色
P3
True Tone
ProMotion
Nano-texture(オプション)		 10億色
P3
True Tone
ProMotion
画面解像度 3456×2234 3456×2234
外部ディスプレイ 6K×2
／8K×1		 6K×4
／6K×2＋8K		 6K×2
／8K×1		 6K×4
／6K×2＋8K
SSD
(オプション)		 512GB 1TB 512GB 1TB
1TB(+3万円)
2TB(+9万円)
4TB(+18万円)		 2TB(+6万円)
4TB(+15万円)
8TB(+33万円)		 1TB
2TB
4TB		 2TB
4TB
8TB
無線LAN Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E
インターフェース USB-C(TB5)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3		 USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
カメラ 12MPセンターフレームカメラ 1080p FaceTimeカメラ
バッテリー容量 100Wh 100Wh
ACアダプタ 140W 140W
駆動時間
(動画/ネット)		 最大24時間
最大17時間		 最大21時間
最大14時間		 最大22時間
最大15時間
生体認証 Touch ID Touch ID
本体サイズ 355.7×248.1×16.8mm 355.7×248.1×16.8mm
重量 2.14kg 2.15kg 2.14kg 2.16kg
カラバリ スペースブラック、シルバー スペースブラック、シルバー
 

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