M4搭載で大幅進化 カラフルなiMacに手のひらサイズMac mini、パワフルMacBookが登場！ 第12回
新MacBook Proの詳細スペックを表で確認！ 無印M4でも外部モニタ×2接続可が便利
2024年11月04日 14時00分更新
11月7日に発売予定のM4を搭載した14インチ／16インチMacBook Proのスペックを詳細な表で掲載しました。昨年のM3モデルとも比較できるようにしているので、進化度合いを確認ください！
CPU変更以外に筐体やデザインに変更無し 無印M4モデルは標準で16GBメモリ＆3画面運用が可に
基本的な変更は、チップ（CPU）が変更されたことに尽きます。本体サイズやデザインに変更はないものの、最も安価な14インチの無印M4モデルでは進化点は大きくなっています。
まずは、価格変更無しにメインメモリが8GB→16GBに増量された点。多くの人が増量を選択していたでしょうから、実質的には3万円の値下げ！ という見方もできます。
また、外部ディスプレイを2台接続対応になり、本体を含めて3画面の運用が可能になりました。M3モデルでは本体を閉じれば、外部ディスプレイ×2でも使えたのですが、自宅でもデスクトップ代わりに使うという人には大きい部分でしょう。さらに無印M3では選べなかった「スペースブラック」も用意されています。
フロントカメラの画素数が向上 M4 Pro／Maxモデルでは120Gbps対応のThunderbolt 5搭載！
そのほか共通の進化点では、M4での省電力性能アップによるバッテリー駆動時間の延びがあります。無印M4の14インチとM4 Proの16インチでの動画再生で、史上最長の最大24時間を達成です！ また、フロントカメラは画素数が12メガとなり、被写体が移動しても常にセンタリングする機能も追加されました。
インターフェイスでは、前モデル（無印M3）では2つだったUSB-C端子が、無印M4でも3つに（上位モデルは以前から3つ）。また、M4 Pro／MaxモデルのUSB-CがThunderbolt 5になり、転送速度はなんと120Gbps対応ですよ！ さらに新モデル全部で、Nano-textureディスプレイのオプションを2万2000円で選べます。
M3搭載のMacBook Airも価格変わらず16GBメモリになった ProとAirの価格差はそれなりにあるので悩みそう
無印M4の進化が目立つと書きましたが、実はMacBook Airの方も価格変わらず最小メモリが16GBに変更されてます。13インチ／M3／16GB＋256GBモデルで16万4800円から。MacBook Proとの価格差はハッキリあるので、自分が必要としている性能に合わせて選ぶといいのではないでしょうか！
|14インチ
MacBook Pro
(M4)
|14インチ
MacBook Pro
(M4 Pro/Max)
|14インチ
MacBook Pro
(M3)
|14インチ
MacBook Pro
(M3 Pro/Max)
|価格
|24万8800円～
|32万8800円～
|24万8800円～
|32万8800円～
|CPU(CPU/GPU)
（オプション）
|M4(10/10)
|M4 Pro(12/16)
|M3(10/10)
|M3 Pro(11/14)
|M4 Pro(14/20)
(+4万円)
M4 Max(14/32)
(+14万円)
M4 Max(16/40)
(+18.5万円)
|M3 Pro(12/18)
M3 Max(14/30)
M3 Max(16/40)
|メモリ
(オプション)
|16GB
|24GB
|8GB
|18GB
|24GB(+3万円)
32GB(+6万円)
|36GB(+3万円)
48GB(+6万円)
(以下Maxのみ)
64GB(+9万円)
128GB(+21万円)
|16GB
24GB
|36GB
(以下Maxのみ)
48/64
/96/128GB
|ディスプレー
(その他仕様)
|14.2インチ
|14.2インチ
|10億色
P3
True Tone
ProMotion
Nano-texture(オプション)
|10億色
P3
True Tone
ProMotion
|画面解像度
|3024×1964
|3024×1964
|外部ディスプレイ
|6K×2／8K×1
(Maxのみ)6K×4／6K×2＋8K
|6K×1
6K＋4K(閉じた状態)
|8K×1
／6K×2
(以下Max)
6K×4
／6K×2＋8K
|SSD
(オプション)
|512GB
|512GB
|512GB
|512GB
|1TB(+3万円)
2TB(+9万円)
|1TB(+3万円)
2TB(+9万円)
4TB(+18万円)
(Maxのみ)8TB
(+36万円)
|1TB
2TB
|1TB
2TB
4TB
(Maxのみ)8TB
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|インターフェース
|USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|USB-C(TB5)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|USB-C(TB3)×2
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|カメラ
|12MPセンターフレームカメラ
|1080p FaceTimeカメラ
|バッテリー容量
|72.4Wh
|72.4Wh
|70Wh
|72.4Wh
|ACアダプタ
|70W
|70W or 96W
|70W
|70W or 96W
|駆動時間
(動画/ネット)
|最大24時間
最大16時間
|最大22時間
最大14時間
(以下Max)
最大18時間
最大13時間
|最大22時間
最大15時間
|最大18時間
最大12時間
|生体認証
|Touch ID
|Touch ID
|本体サイズ
|312.6×221.2×15.5mm
|312.6×221.2×15.5mm
|重量
|1.55kg
|1.60kg
(Max)1.62kg
|1.55kg
|1.61kg
(Max)1.62kg
|カラバリ
|スペースブラック、シルバー
|スペースブラック、シルバー
|スペースグレイ、シルバー
|スペースブラック、シルバー
|16インチ
MacBook Pro
(M4 Pro)
|16インチ
MacBook Pro
(M4 Max)
|16インチ
MacBook Pro
(M3 Pro)
|16インチ
MacBook Pro
(M3 Max)
|価格
|39万8800円～
|55万8800円～
|39万8800円～
|55万4800円～
|CPU(CPU/GPU)
（オプション）
|M4 Pro(14/20)
|M4 Max(14/32)
|M3 Pro(12/18)
|M3 Max(14/30)
|M4 Max(16/40)
(+5万円)
|M3 Max(16/40)
|メモリ
(オプション)
|24GB
|36GB
|18GB
|36GB
|48GB(+6万円)
|48GB(+3万円)
64GB(+6万円)
128GB(+18万円)
|36GB
|48/64
/96/128GB
|ディスプレー
(その他仕様)
|16.2インチ
|16.2インチ
|10億色
P3
True Tone
ProMotion
Nano-texture(オプション)
|10億色
P3
True Tone
ProMotion
|画面解像度
|3456×2234
|3456×2234
|外部ディスプレイ
|6K×2
／8K×1
|6K×4
／6K×2＋8K
|6K×2
／8K×1
|6K×4
／6K×2＋8K
|SSD
(オプション)
|512GB
|1TB
|512GB
|1TB
|1TB(+3万円)
2TB(+9万円)
4TB(+18万円)
|2TB(+6万円)
4TB(+15万円)
8TB(+33万円)
|1TB
2TB
4TB
|2TB
4TB
8TB
|無線LAN
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 6E
|インターフェース
|USB-C(TB5)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|USB-C(TB4)×3
Bluetooth 5.3
ヘッドフォン
HDMI
SDXC
MagSafe 3
|カメラ
|12MPセンターフレームカメラ
|1080p FaceTimeカメラ
|バッテリー容量
|100Wh
|100Wh
|ACアダプタ
|140W
|140W
|駆動時間
(動画/ネット)
|最大24時間
最大17時間
|最大21時間
最大14時間
|最大22時間
最大15時間
|生体認証
|Touch ID
|Touch ID
|本体サイズ
|355.7×248.1×16.8mm
|355.7×248.1×16.8mm
|重量
|2.14kg
|2.15kg
|2.14kg
|2.16kg
|カラバリ
|スペースブラック、シルバー
|スペースブラック、シルバー
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