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iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々 第19回

アップル、ハイエンドヘッドホン「AirPods Max 2」をサプライズ発表　8万9800円

2026年03月17日 00時00分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは、オーバーイヤー型のハイエンドヘッドホン「AirPods Max 2」を発表した。予約は3月25日開始で、4月上旬の販売開始を予定している。価格は8万9800円。

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　AirPods Max 2は、第2世代以降のAirPods Proなどに採用されているSoC「Apple H2」を搭載。より強力になったアクティブノイズキャンセリング（ANC）、適応型オーディオ、ライブ翻訳といったAirPods Proで採用された機能を搭載。特にANCについては、その効果が最大1.5倍強化されたという。

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　本体色についてはミッドナイト／スターライト／オレンジ／パープル／ブルーの5色を用意しており、従来モデルと同じ。

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　AirPods Maxは初代モデルが2020年に登場。2024年に製品仕様のアップデートがあり、USB-Cによる有線でのデジタル接続（2020年登場のモデルは有線はLightning経由でのアナログ接続）やロスレスオーディオをサポートしている。

 

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