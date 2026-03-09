アップルが新しい「iPhone 17e」を3月11日に発売します。Apple Storeの販売価格が10万円を切る、最もスタンダードなiPhoneです。発売直前に実機を試す機会を得ました。デザインと使い心地のファーストインプレッションを報告します。

メモリー価格高騰に負けないiPhoneのエントリーモデル

アップルは2025年の2月末に初めて、型番に「e」が付くiPhone 16eを発売しました。本機の後継モデルとなるiPhone 17eは、iPhone 17シリーズのメンバーに加わる新しいエントリーモデルであり、実質的には販売を終了したiPhone SEシリーズの系譜を継いでいます。

その特徴を大まかに説明すると、上位のiPhone 17の基本性能を備えつつ、機能を最適化することで幅広いユーザーに「最適解となるiPhone」を目指したスマホです。

昨今AIインフラがメモリー（DRAM）を大量に消費するようになったことから、メモリーの需要が急増しています。その影響を受けてメモリーの価格は驚くほどに高騰しつつあります。当面はその余波として、スマホやPCの商品価格も上昇する可能性が高いと見られています。

AIが世界中のメモリーを吸い上げているとも言える状況の中で、アップルはiPhone 17eの価格をiPhone 16eから据え置きました。最新のA19チップを搭載し、最低ストレージ容量も倍の256GBに拡大、耐擦傷性能の向上など日常的な使いやすさを高める改良も随所で行なわれています。

意義ある強化を図りつつ、「10万円を切るiPhone」をiPhone 17ファミリーのラインナップに維持したことは、率直に言って見事だと筆者は思います。同じ時期にAndroid陣営から注目の新製品が登場する中、iPhone 17eはその存在感を存分に示しています。

アップルによる今年3月の新製品ラッシュの中には、鳴り物入りで発表された「MacBook Neo」があります。iPhone 17eは時期をずらして、単独で発表してもよかったように思いますが、筆者の周りにはMacBook Neoには目もくれず、iPhone 17eの新色「ソフトピンク」に盛り上がっている人や、さっそく買ったという人も続出しています。やはりアップルによる、良質なiPhoneのエントリーモデルに対する期待の大きさが感じられます。

安いだけじゃない！ キズに強くバッテリー持ちも良かった

iPhone 17eの外観は、iPhone 16eで確立されたミニマリズムを忠実に踏襲しています。新色はソフトピンクという名称ですが、日本人が見ればすぐに「サクラ色」を彷彿とするはずです。桜の花びらをイメージした新しい壁紙のデザインと、これをあしらった商品のボックスもまさしくサクラiPhone。発売開始直後の3月中旬から4月にかけて、桜前線の列島到来とともによく売れそうです。

シングルレンズの48MP Fusionカメラシステムを採用しているので、上位のiPhone 17ファミリーに比べるとリアパネルはかなりすっきりとした印象です。フレームには航空宇宙産業グレードのアルミニウム筐体を採用し、シンプルながらも堅牢な造りとしています。

iPhone 17eの頑丈さについては、さらに特筆すべき点があります。前面ガラスにはiPhone 17 Pro/Air/17と同じ、最新の高耐久性「Ceramic Shield 2」が採用されました。iPhone 16eの前世代Ceramic Shieldと比較して、耐擦傷性能が3倍まで向上しています。

さらにアップルのラボではiPhone 17eの防塵防水設計、落下に対する強度などを解析し、確保するために独自の試験をしています。ケースを付けなくても、日常的な使用における細かな傷が付きにくくなっています。

アップルのラボで、iPhone 17eの防水防塵性能、フロントガラスの耐擦傷性能、落下試験などが入念に行なわれてきました

そして、iPhone 17eの発売に合わせてアップルからクロスボディストラップの装着にも対応するシリコンケースも発売されます。本体の新色に合わせたソフトピンクも、それぞれのカラバリに加わります。

さらにiPhone 17eは、iPhone 16eでは見送られたスマホ本体と純正ケースのMagSafe対応を実現しています。20W以上のアダプターを使用すれば、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。なお、iPhone 17eは新たにMagSafeに対応したので、アップル純正のシリコンケースにもMagSafeアクセサリを正確に固定するための磁石が内蔵されています。

MagSafeエコシステムに準拠するアイテムが、最近は一段と充実してきました。たとえばHAMAKEN WORKSの「HW-SSPB100M1」は、液体含量をわずか3％に抑えた準固体電解質を採用したことにより、高い信頼性とエネルギー密度を両立したMagSafe対応モバイルバッテリーです。iPhone 17eの背面に装着して安全にチャージができます。

一部で期待されていたダイナミックアイランドは採用されませんでした。ディスプレイの上部にノッチ（切り欠き）があります。ディスプレイ周囲のベゼルはiPhone 17やiPhone Airに比べると、iPhone 17eはやや太めです。

本体の質量はiPhone 16eよりも2g増えました。これはA19チップの基板設計の変更や、内部構造の最適化が影響しているもと推測されます。