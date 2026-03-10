東京都水道局の協力企業に不正アクセス、13万件の個人情報流出か

東京都水道局は3月6日、同局の調査を受託した企業（クロス・マーケティング）の協力企業（シード・プランニング）が不正アクセスを受け、個人情報が流出した可能性があることを公表した。

流出した可能性のある情報は以下のとおり。

●流出した可能性のある個人情報（約13万件／3月6日時点） ・使用水量

・お客さま番号

・住所

・使用者名 など

●委託事業の概要 委託件名：令和7年度水使用実態に関する調査研究

依頼者：東京都水道局

受託企業：クロス・マーケティング

協力企業：シード・プランニング

同局によると、3月2日にシード・プランニングの一部端末で、ランサムウェアによりファイルが暗号化される被害が発生。同社はネットワークの遮断や封じ込めなどの被害拡大防止策を実施した上で、3月6日にクロス・マーケティング経由で水道局に報告したという。

3月6日現在、個人情報の流出は可能性の段階で、実際の流出は確認されていない。

東京都水道局はクロス・マーケティングに対して、被害拡大の防止と原因の究明を指示している。