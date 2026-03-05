グーグル「Chrome」に深刻度"重大"の脆弱性　アップデート確認を

グーグルは3月3日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（重大）
・CVE-2026-3536：ANGLEにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-3537：PowerVRにおけるオブジェクトのライフサイクル問題
・CVE-2026-3538：Skiaにおける整数オーバーフロー
■深刻度（高）
・CVE-2026-3539：DevToolsにおけるオブジェクトライフサイクルの問題
・CVE-2026-3540：WebAudioの不適切な実装
・CVE-2026-3541：CSSの不適切な実装
・CVE-2026-3542：WebAssemblyにおける不適切な実装
・CVE-2026-3543：V8における不適切な実装
・CVE-2026-3544：WebCodecsのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-3545：ナビゲーションにおけるデータ検証が不十分
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：145.0.7632.159/160
・macOS：145.0.7632.159/160
・Linux：145.0.7632.159
■モバイル版
・Android：145.0.7632.159
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。