グーグル「Chrome」に深刻度"重大"の脆弱性　アップデート確認を

グーグルは3月3日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-3536：ANGLEにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-3537：PowerVRにおけるオブジェクトのライフサイクル問題

・CVE-2026-3538：Skiaにおける整数オーバーフロー ■深刻度（高） ・CVE-2026-3539：DevToolsにおけるオブジェクトライフサイクルの問題

・CVE-2026-3540：WebAudioの不適切な実装

・CVE-2026-3541：CSSの不適切な実装

・CVE-2026-3542：WebAssemblyにおける不適切な実装

・CVE-2026-3543：V8における不適切な実装

・CVE-2026-3544：WebCodecsのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-3545：ナビゲーションにおけるデータ検証が不十分

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：145.0.7632.159/160

・macOS：145.0.7632.159/160

・Linux：145.0.7632.159 ■モバイル版 ・Android：145.0.7632.159

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。