バンダイナムコエンターテインメントは4月30日より、PC（Steam）向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』 (以下、バトオペ２）について、「3周年前月祭」を開催中。開催期間は、2026年5月28日13時59分まで（予定）。

キャンペーン期間中は「毎日1回無料スペシャル抽選配給」をはじめ、コンテナ発見率が10%から50%にアップし、銅コンテナを3つ発見するごとに、次回のコンテナ発見時、銀、金、プラチナコンテナのいずれか確定する「コンテナ調査部隊増員キャンペーン」、新たにレベル開放となる機体やさまざまな報酬が獲得できる「期間限定任務」を開催。ぜひ毎日ログインして出撃してみよう。

※抽選配給の実施期間につきましては詳細告知からご確認ください。

・詳細はこちら：https://store.steampowered.com/news/app/1367080/view/783204795939816296

■Steam版『バトオペ２』「ウイングガンダムゼロ【EW】LV2」開放！

「ウイングガンダムゼロ【EW】」のLV2を開放！ 高LVの開放にあわせて、「ウイングガンダムゼロ【EW】 LV1＆LV2」確定STEPUP抽選配給、「ウイングガンダムゼロ【EW】 LV2」確定STEPUP抽選配給を実施中だ。

どちらの抽選配給でも、STEPの途中でカスタムパーツ「カテゴリ特攻プログラム[強襲] LV1」がおまけで入手できる。さらに、「ウイングガンダムゼロ【EW】LV2」の各主兵装は、リサイクル窓口に追加され、抽選配給期間中は、常時窓口から入手可能となるので、この機会をぜひ活用しよう。

「ウイングガンダムゼロ【ＥＷ】 LV1＆LV2」確定STEPUP抽選配給 、「ウイングガンダムゼロ【ＥＷ】 LV2」確定STEPUP抽選配給の開催期間は、2026年5月7日13時30分まで（予定）。

・詳細はこちら：https://store.steampowered.com/news/app/1367080/view/783204795939816292

■各種VRオペレーター付きトークンパック販売中！

「ウイングガンダムゼロ【EW】LV2」の開放にあわせ「トークンパック：ヒイロ」を復刻販売中。さらに「トークンパック：アイナ」の復刻販売、Steam版では初になる「トークンパック：クリス」の販売を行っている。期間限定での販売となるので、この機会をお見逃しなく。販売期間は、2026年5月28日13時59分まで（予定）。

※過去の販売時に各種VRオペレーター付きトークンパックを入手済みの場合、新たな機能の追加などはございません。

・詳細はこちら：https://store.steampowered.com/news/app/1367080/view/783204795939816294

■Steam版「抽選配給MSリクエスト」開催！

PC（Steam）版『バトオペ２』は5月末に3周年を迎える。これを記念して、「Steam版抽選配給MSリクエスト」を実施中だ。Steam版のパイロットは、ぜひ参加してみよう。投票期間は、2026年5月6日23時59分まで（予定）。

・MSリクエストはこちらから：https://survey.bandainamcoent.co.jp/jfe/form/SV_dpc8srS4tBFSm34

■『バトオペ２』の最新情報を紹介する「バトオペ情報局」公開中！

『バトオペ２』の最新情報を紹介する「バトオペ情報局」を公開中。PlayStation 5／PlayStation 4版に追加実装される「ゴッドガンダム」と「フリーダムガンダム」の紹介や、「ゴールデンウィークキャンペーン」にて実施するキャンペーンを紹介している。

PC（Steam）版にて開放される高LV機体の紹介や、「3周年前月祭」にて実施するキャンペーンも紹介。テンダ・ビギン役の「七瀬彩夏」さんをナレーターとして迎えているので、ぜひチェックしよう。

・「バトオペ情報局｜2026年4月度」の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=-Huz4Kqq0QA

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション2

ジャンル：チームバトルアクション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）

配信日：

PS5／PS4：配信中

PC（Steam）：配信中（2023年5月31日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）

プレイ人数：1人～12人

CERO：B（12才以上対象）

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