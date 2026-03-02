このページの本文へ

みやさとけいすけの工具探検隊 第119回

細かい文字がキツい年頃。ライト付き電子ルーペ「400-LPE022」は正直アリだった

2026年03月02日 18時00分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

通常のルーペよりめちゃくちゃ拡大できる

　マニュアルの小さな文字や、基板上のパーツの型番、小さな歯車の汚れ確認など、日常生活から工作まで、なにかと役立ってくれるのがルーペ。実際、すぐ手に届くところに2つほど転がしてあります。

普段、手元に置いて使っているルーペ

　便利に使っているのは確かですが、不満もあります。それは手や頭の影で対象が暗くなり、見づらいことがあること。たとえライトが用意できても、観察対象を左手、ルーペを右手に持つことが多いため、ライトまで持てないんですよね。自立するスタンドライトがあればいいですが、いい感じに照らすには高さや角度を調整する必要があったりで、それなりに手間がかかります。

　また、倍率が足りない、もっと広範囲を拡大したいなど、2つのルーペでは限界を感じることもしばしば。

　こういった不満をデジタルで解決してくれるのが、電子ルーペ「400-LPE022」（直販価格 7980円）。これはCMOSセンサーと液晶を組み合わせた製品で、デジタル顕微鏡の倍率を落としたような性能となります。

　最大の特徴は、4.3インチの大きな液晶で、通常のルーペより大きく表示できること。また、最初からライトを内蔵し、対象を照らして観察できるというのもメリットです。

サンワダイレクトにて7980円で販売中の電子ルーペ「400-LPE022」

　この電子ルーペを借りることができたので、試してみました。

