みやさとけいすけの工具探検隊 第111回
工具好きの“はいはい好きです”を引き出す1本
“変態スペック”な定規が想像以上だった
2025年12月29日 18時00分更新
必要なツールを引き出すことで、1台n役の工具として活躍してくれるのが、マルチツール。おもちゃみたいな小さなものから、USBメモリーを備えたイマドキのもの、サバイバルシーンで使える本格的なものなど、多くの製品が登場しています。
こういった多機能ツールの多くは、普段はそこまで実用的ではありません。ハサミは小さいし、ドライバーの種類は少ないしで、普段使いするには不満が多いからです。あくまで「非常時にあると便利なツール」といった側面が強いです。
もちろん、そんなことは十分承知していますが……、なぜか欲しくなるから不思議ですよね。それだけ、多機能ツールには実用性以外の魅力が詰まっているのでしょう。
マルチツールに限らず、イロイロな機能がぎゅっと詰まったツールは世の中に多く登場しています。そんな製品のうちの1つとして紹介したいのが、「Tiruler」。名前からわかる通り、基本的には定規（ruler）なのですが、面白い機能が詰め込まれています。
Makuakeのプロジェクト（終了済み）で販売され、1月末までの発送予定となっている製品ですが、一足早く触ることが出来ました。どんな機能があるのか、どうやって使うのか見ていきましょう。
