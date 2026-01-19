みやさとけいすけの工具探検隊 第114回
机上ラボの完成！ 3万円台で「測定・発生・観測」が全部できるオシロスコープを試した
2026年01月19日 18時00分更新
電子回路の組み立て、動作確認、修理などで役立つのが、「マルチメーター（テスター）」。導通チェックや電圧を測るといったことが手軽にできるため、なくてはならない道具となっています。
しかし、常時変動するようなものを測るのには向いていないため、信号の挙動を見ることができません。こういった、出力信号や波形の変化を見たいときに活躍してくれるのは、「オシロスコープ」となります。
オシロスコープには様々な製品があるため、購入時に迷ってしまいがち。対応する周波数帯域が高いほど、より信号を正確に表示できますが、価格も高くなってしまいます。まずは、どういった用途で使うのかを考えてみるといいでしょう。例えば、音声帯域が見たいというのであれば、周波数帯が500KHz～1MHzあたりの廉価品でも使えます。
また、信号の挙動を見るとき、1つの出力だけを見ることは多くありません。ある入力をした時の変化が見たいのに、その入力のタイミングがわからなければ、どれが対応する出力なのか判別できないからです。こういった時に便利なのが、複数入力（ch）を持ち、多数の信号を同時に表示できるオシロスコープ。2chあれば入出力を同時に表示できるため、出力の変化を把握するのが容易になります。さらにchが増えれば多くの出力を同時にチェックできるため、解析も早く進められるでしょう。とはいえ、対応ch数が増えるほど、価格も高くなるので悩みどころですけどね。
これ以外にも、バッテリー内蔵で場所を選ばないハンディタイプ、タッチ操作に特化したタブレットタイプ、信号解析機能が付いた高性能モデル、他の計測器機能も搭載した多機能モデルなど、付加価値のある製品が数多く登場しています。
●タッチもダイヤルも使える！初心者でも迷わない多機能オシロ
今回紹介するFNIRSIの「2D15P」（Amazon価格 3万3999円）は、100MHz対応の2chオシロスコープ。タッチ操作に対応したバッテリー内蔵モデルで、比較的小型となるため、個人が趣味で使うのにピッタリな製品です。
最大の特徴は、タッチ操作だけでなく、物理ボタン・ダイヤルによる操作にまで対応していること。画面をタッチしてメニューを開き、選択して……といった操作が、ボタン1つでサッとできます。また、ダイヤルを使うと細かな移動が正確にできるようになるため、タッチ操作のように、指を離すときに微妙に動いてしまってイライラする、なんてことがなくなります。
さらにオシロスコープとしてだけでなく、マルチメーターや信号発生器機能まで内蔵。複数の計測器がこれ1台で済むため、スペースの限られた場所で利用しやすいというメリットがあります。
今回、FNIRSIから2D15Pを提供してもらえたので、実機を使って紹介していきましょう。
この連載の記事
-
第113回
自作PCギーギー音が一瞬で消えた！ベタつかない潤滑スプレー「ドライファストルブ」を試す
-
第112回
自作PC騒音も振動もこれ1本！スマホ計測アプリが便利すぎる（無料版あり）
-
第111回
自作PC“変態スペック”な定規が想像以上だった
-
第110回
自作PC簡単に“強靭な手”を手に入れる！Panasonicの「ストロングンテ」を試してみた
-
第109回
自作PCドライヤーじゃ物足りない？ “本気の熱風”が欲しい人に届けたいヒートガン入門
-
第108回
自作PC【本物みたい！】安全に“工具で遊べる”知育おもちゃレビュー
-
第107回
自作PCこれ1台で90kg運搬＋軽作業も！折りたたみ式の万能ツールワゴンがめちゃ便利
-
第106回
自作PC「そのType-C充電遅くない？」eMarkerも読める激安USBテスター「KWS-X1」があれば、遅さの原因がわかるかも【レビュー】
-
第105回
自作PCまとわりつくネジが嫌すぎる！ 激安消磁器でドライバーの磁力をリセット【レビュー】
-
第104回
自作PC私にも磁界が見える…！iPadの磁界を可視化してみた【実験】
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
自作PC“変態スペック”な定規が想像以上だった
-