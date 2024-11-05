HAZECODEは11月5日、PC（Steam）向けホラーコメディ「クソデカ囃子(ばやし) | Kusodeka Bayashi」を発売した。価格は480円のところ、2024年11月12日までは417円で購入できる。
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2909230/__Kusodeka_Bayashi/
新作ホラーコメディゲーム— HAZECODE｜クソデカ囃子(ばやし)作った人 (@hazecode_jpn) October 20, 2024
「クソデカ囃子(ばやし) | Kusodeka Bayashi」を
Steamにて2024年11月5日(火)リリースします！！https://t.co/UZPZ6pyVcS
そもそもデカい囃子って何だよ…🤦♂️
最も過ぎるその疑問に確実にお応えできるよう、ウィッシュリストに登録してお待ちください！！#クソデカ囃子pic.twitter.com/IUGPp4hr0o
本作は、田舎の祖父母宅で過ごすことになった“ボク”を襲う恐怖に立ち向かう、一人称視点ホラーコメディゲーム。怖くて笑えるゲームになっている。
作品自体は1～2時間ほどで終わるボリューム。精神的な恐怖を誘う田舎の日本家屋を舞台に、特殊な力を秘めたMP3プレーヤーで爆音ヘヴィメタルを流し、呪いや祟りを捻じ伏せながら進もう。ポスターや自動販売機など、大小散りばめられた小ネタにも要注目だ。
【ゲーム情報】
タイトル：クソデカ囃子
ジャンル：ホラーコメディ
配信：HAZECODE
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：配信中（2024年11月5日）
価格：480円
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