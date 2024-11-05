特殊なMP3プレーヤーを駆使して恐怖の中を駆け抜ける

HAZECODEは11月5日、PC（Steam）向けホラーコメディ「クソデカ囃子(ばやし) | Kusodeka Bayashi」を発売した。価格は480円のところ、2024年11月12日までは417円で購入できる。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2909230/__Kusodeka_Bayashi/

本作は、田舎の祖父母宅で過ごすことになった“ボク”を襲う恐怖に立ち向かう、一人称視点ホラーコメディゲーム。怖くて笑えるゲームになっている。

作品自体は1～2時間ほどで終わるボリューム。精神的な恐怖を誘う田舎の日本家屋を舞台に、特殊な力を秘めたMP3プレーヤーで爆音ヘヴィメタルを流し、呪いや祟りを捻じ伏せながら進もう。ポスターや自動販売機など、大小散りばめられた小ネタにも要注目だ。

【ゲーム情報】

タイトル：クソデカ囃子

ジャンル：ホラーコメディ

配信：HAZECODE

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2024年11月5日）

価格：480円