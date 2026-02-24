キャラクター紹介PVも公開！
「アトリエ」シリーズが『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』とコラボ開催決定！ソフィー・ライザ・ユミアが『白猫』世界にやってくる
コロプラは2月24日、iOS／Andorid向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、コーエーテクモゲームスのガストブランドが展開する人気RPG「アトリエ」シリーズとのコラボレーションイベントの開催が決定したと発表。イベントは2026年2月27日より開催予定だ。
本コラボでは、『ソフィーのアトリエ ～不思議な本の錬金術士～』（以下、ソフィーのアトリエ）よりソフィー（CV：相坂優歌さん）、『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』（以下、ライザのアトリエ）よりライザ（CV：のぐちゆりさん）、『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』（以下、ユミアのアトリエ）よりユミア（CV：倉持若菜さん）の3人が登場する。
『白猫』公式X（https://x.com/wcat_project）にて、コラボキャラクター紹介、キャラクターボイス担当声優のコメント紹介、キャラクター登場記念キャンペーンを実施しているので、ぜひチェックしてみよう。イベントの詳細は明日以降順次公開するとのことなので、お楽しみに。
■「白猫プロジェクトNEW WORLD'S×ソフィー・ライザ・ユミアのアトリエ」開催概要
2026年2月27日より、『ソフィーのアトリエ』よりソフィー（CV：相坂優歌さん）、『ライザのアトリエ』よりライザ（CV：のぐちゆりさん）、『ユミアのアトリエ』よりユミア（CV：倉持若菜さん）の3人が『白猫』に登場する。
〇登場キャラクター
★ソフィー（CV：相坂優歌さん）
登場作品：『ソフィーのアトリエ』
▼キャラクター紹介PV
https://youtube.com/shorts/dLsQTW0VGgM?feature=share
●『ソフィーのアトリエ ～不思議な本の錬金術士～』とは？
駆け出し錬金術士ソフィーと言葉を話す本、プラフタが織りなす錬金術再生RPG。独創的でファンタジックな不思議な世界を描く、「不思議」シリーズの1作目だ。
◆公式サイト
https://social.gust.co.jp/sophie/
★ライザ（CV：のぐちゆりさん）
登場作品：『ライザのアトリエ』
▼キャラクター紹介PV
https://youtube.com/shorts/WlpfjCJaEGk?feature=share
●『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』とは？
『ライザのアトリエ』は、「等身大の少年少女のほんのちょっとの成長」をテーマとし、平凡な少女ライザと仲間たちが、錬金術との出会いをきっかけに“ひと夏の冒険”をくり広げる「秘密」シリーズの第1作目。
◆公式サイト
https://www.gamecity.ne.jp/atelier/ryza/
★ユミア（CV：倉持若菜さん）
登場作品：『ユミアのアトリエ』
▼キャラクター紹介PV
https://youtube.com/shorts/-jf6p_4hH1I?feature=share
●『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』とは？
錬金術が「滅亡を招く危険な術」とされ「禁忌」となった世界を舞台に、とある事故で母を亡くした主人公ユミアが錬金術士であった母の真意と禁じられた錬金術の真実を求める物語を描く。
◆公式サイト
https://atelier.games/yumia/jp/
〇『白猫』公式Xにて「キャラクター登場記念キャンペーン」実施中！
『白猫』公式Xをフォロー、キャンペーン対象ポストにハッシュタグ「#白猫アトリエコラボ」を付けて引用リポストすると、抽選で各5名に、それぞれのキャラクターボイスを担当する声優3名（ソフィー役・相坂優歌さん、ライザ役・のぐちゆりさん、ユミア役・倉持若菜さん）のサイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。応募期間などの詳細は『白猫』公式Xを確認しよう。
◆『白猫』公式X
https://x.com/wcat_project
＼ あ、新しいレシピ閃いた！／— 【公式】白猫プロジェクト NEW WORLD'S (@wcat_project) February 24, 2026
『#ソフィーのアトリエ
～不思議な本の錬金術士～』より、
ソフィーが白猫世界にやってくるにゃ(๑˃̵ω˂̵)و#白猫アトリエコラボ を付けて引用RP⚗️
キャラクターボイスをつとめる#相坂優歌 さんサイン色紙当たる！ pic.twitter.com/NIyZZLJwHU
＼ 新しい冒険に出発！／— 【公式】白猫プロジェクト NEW WORLD'S (@wcat_project) February 22, 2026
『#ライザのアトリエ
～常闇の女王と秘密の隠れ家～』より、
ライザが白猫世界にやってくるにゃ(◍´ω`◍)#白猫アトリエコラボ を付けて引用RP⛵
キャラクターボイスをつとめる#のぐちゆり さんサイン色紙当たる！ pic.twitter.com/7AbNyZxy0m
＼ それじゃ、始めよっか。／— 【公式】白猫プロジェクト NEW WORLD'S (@wcat_project) February 23, 2026
『#ユミアのアトリエ
～追憶の錬金術士と幻創の地～』より、
ユミアが白猫世界にやってくるにゃ(๑•ω•́ฅ✧#白猫アトリエコラボ を付けて引用RP⏳
キャラクターボイスをつとめる#倉持若菜 さんサイン色紙当たる！ pic.twitter.com/r93Fsp4DEm
【ゲーム情報】
タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）
ジャンル：3DアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2014年7月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
※Kindle Fireシリーズ以外では、Amazon AndroidアプリストアをAndroid端末にインストールし、お楽しみください。
©COLOPL, Inc.
©コーエーテクモゲームス
※コロプラおよびコロプラロゴは、コロプラの登録商標です。
※YouTube、AndroidはGoogleの商標です。
※Amazon、Amazon.co.jp、FireおよびAmazon.co.jpロゴはAmazon.comまたはその関連会社の商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。