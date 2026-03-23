さらにコラボ衣装キャラクターを4人追加！
『白猫プロジェクト NW』×TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボイベントがすべて再開催中！
コロプラは3月23日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（以下、リゼロ）とのコラボレーションイベントを再開催している。開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。
『リゼロ』は、KADOKAWAから刊行されている人気ライトノベルを原作とするTVアニメ。今回、2017年開催のコラボ第1弾および2019年開催のコラボ第2弾を再開催している。あわせて、コラボキャラガチャも再登場。キャラガチャには、エミリア（CV：高橋李依さん）、レム（CV：水瀬いのりさん）、ラム（CV：村川梨衣さん）、ベアトリス（CV：新井里美さん）が登場している。
なお、登場キャラクターはガチャごとに異なるので、詳細はお知らせを確認してほしい。さらに、本コラボキャラガチャは、広告を見ることで1日1回無料で利用可能。加えて、2022年開催の「白猫夏のリゼロフェス！」にて登場した水着版のモードチェンジも再登場している。
また今回は新たに、『白猫』キャラクターであるサヤ（CV：日高里菜さん）、エクセリア（CV：丹下桜さん）、エレノア（CV：石見舞菜香さん）、イクシア（CV：白石晴香さん）のコラボ衣装が登場。こちらは、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」を購入することで入手可能だ。
『白猫』公式ストアでは、再開催を記念して、「★5キャラ1体確定権」付きの「プレミアムジュエルパック」をはじめ、「コラボ衣装キャラ交換券」や「モードチェンジ交換券」が付いた各種ジュエルパックを販売している。こちらもお見逃しなく。
▼イベントPV
https://youtu.be/fJHW6Fkt_ps
●『リゼロ』関連イベントを再開催！
原作者・長月達平先生の書き下ろしシナリオを楽しめる「Re:ゼロから交わる白猫生活」と、2019年のクリスマスに開催した「Re:ゼロから交わる白猫生活2」を再開催している。それぞれのイベントもぜひ楽しもう。コラボイベントおよびキャラガチャ開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。
※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。
※★はレア度を指します。
※画像は開発中のものを含みます。
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
【「Re:ゼロから交わる白猫生活2」報酬キャラクター】
ナツキ・スバル（CV：小林裕介さん）
自らを無知無能、無謀無策と称する少年。どんな逆境にも諦めずに立ちむかう。
●「Re:ゼロから交わる白猫生活」ガチャ登場キャラクター
エミリア（CV：高橋李依さん）
小さな大精霊パックと契約した精霊術師。なにごとにも一生懸命に取り組む。
レム（CV：水瀬いのりさん）
ロズワール・L・メイザースの使用人。ナツキ・スバルのにおいは忘れない。
ラム（CV：村川梨衣さん）
ロズワール・L・メイザースの使用人。妹のレムを大切に思っている。
●「Re:ゼロから交わる白猫生活2」ガチャ登場キャラクター
エミリア（CV：高橋李依さん）
サンタコスチュームを着た精霊術師の少女。パックとともにクリスマスを楽しむ。
レム（CV：水瀬いのりさん）
ロズワール邸で働くメイド少女の妹。トナカイ姿で愛とプレゼントを配る。
ラム（CV：村川梨衣さん）
ロズワール邸で働くメイド少女の姉。レムだけのサンタとなるべく奔走する。
ベアトリス（CV：新井里美さん）
ロズワール邸の＜禁書庫＞を守る幼い少女。パックとは大の仲良し。
◯コラボガチャが毎日1回無料！
期間中1日1回、動画広告を視聴することで、コラボガチャを1回無料で利用できる。詳細はゲーム内を確認してほしい。コラボガチャ「1回」無料期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。
なお、今回の再登場にあわせて、対象キャラクターのグランドクラス化を実施している。詳細はお知らせを確認のこと。
■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！
アプリペイの『白猫』公式ストアではさまざまなジュエルパックを販売している。ゲーム内よりもお得にジュエルを購入可能だ。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内を確認しよう。販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。
●『白猫』公式ストア
https://app-pay.jp/app/shironeko-project
・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なキャラクター
※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。
★『リゼロ』コラボキャラクターの水着ver.モードチェンジも再登場！
「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」に水着ver.のモードチェンジが再登場している。
「エミリア」はプレゼントクエストのクリアで入手できる専用の「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、「レム」「ラム」「ベアトリス」は「【再登場】モードチェンジ交換券付きジュエルパック」のおまけで付いてくる「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、水着ver.にモードチェンジできる。
モードチェンジ解放プレゼントクエスト開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。
※モードチェンジに関する注意事項や各ジュエルパックの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）
ジャンル：3DアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2014年7月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc.
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
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※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。