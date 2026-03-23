コロプラは3月23日、iOS／Android向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）について、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（以下、リゼロ）とのコラボレーションイベントを再開催している。開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。

『リゼロ』は、KADOKAWAから刊行されている人気ライトノベルを原作とするTVアニメ。今回、2017年開催のコラボ第1弾および2019年開催のコラボ第2弾を再開催している。あわせて、コラボキャラガチャも再登場。キャラガチャには、エミリア（CV：高橋李依さん）、レム（CV：水瀬いのりさん）、ラム（CV：村川梨衣さん）、ベアトリス（CV：新井里美さん）が登場している。

なお、登場キャラクターはガチャごとに異なるので、詳細はお知らせを確認してほしい。さらに、本コラボキャラガチャは、広告を見ることで1日1回無料で利用可能。加えて、2022年開催の「白猫夏のリゼロフェス！」にて登場した水着版のモードチェンジも再登場している。

また今回は新たに、『白猫』キャラクターであるサヤ（CV：日高里菜さん）、エクセリア（CV：丹下桜さん）、エレノア（CV：石見舞菜香さん）、イクシア（CV：白石晴香さん）のコラボ衣装が登場。こちらは、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」を購入することで入手可能だ。

『白猫』公式ストアでは、再開催を記念して、「★5キャラ1体確定権」付きの「プレミアムジュエルパック」をはじめ、「コラボ衣装キャラ交換券」や「モードチェンジ交換券」が付いた各種ジュエルパックを販売している。こちらもお見逃しなく。

▼イベントPV

https://youtu.be/fJHW6Fkt_ps

●『リゼロ』関連イベントを再開催！

原作者・長月達平先生の書き下ろしシナリオを楽しめる「Re:ゼロから交わる白猫生活」と、2019年のクリスマスに開催した「Re:ゼロから交わる白猫生活2」を再開催している。それぞれのイベントもぜひ楽しもう。コラボイベントおよびキャラガチャ開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

【「Re:ゼロから交わる白猫生活2」報酬キャラクター】

ナツキ・スバル（CV：小林裕介さん）

自らを無知無能、無謀無策と称する少年。どんな逆境にも諦めずに立ちむかう。

●「Re:ゼロから交わる白猫生活」ガチャ登場キャラクター

エミリア（CV：高橋李依さん）

小さな大精霊パックと契約した精霊術師。なにごとにも一生懸命に取り組む。

レム（CV：水瀬いのりさん）

ロズワール・L・メイザースの使用人。ナツキ・スバルのにおいは忘れない。

ラム（CV：村川梨衣さん）

ロズワール・L・メイザースの使用人。妹のレムを大切に思っている。

●「Re:ゼロから交わる白猫生活2」ガチャ登場キャラクター

エミリア（CV：高橋李依さん）

サンタコスチュームを着た精霊術師の少女。パックとともにクリスマスを楽しむ。

レム（CV：水瀬いのりさん）

ロズワール邸で働くメイド少女の妹。トナカイ姿で愛とプレゼントを配る。

ラム（CV：村川梨衣さん）

ロズワール邸で働くメイド少女の姉。レムだけのサンタとなるべく奔走する。

ベアトリス（CV：新井里美さん）

ロズワール邸の＜禁書庫＞を守る幼い少女。パックとは大の仲良し。

◯コラボガチャが毎日1回無料！

期間中1日1回、動画広告を視聴することで、コラボガチャを1回無料で利用できる。詳細はゲーム内を確認してほしい。コラボガチャ「1回」無料期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。

なお、今回の再登場にあわせて、対象キャラクターのグランドクラス化を実施している。詳細はお知らせを確認のこと。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアではさまざまなジュエルパックを販売している。ゲーム内よりもお得にジュエルを購入可能だ。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内を確認しよう。販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なキャラクター

※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。

★『リゼロ』コラボキャラクターの水着ver.モードチェンジも再登場！

「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」に水着ver.のモードチェンジが再登場している。

「エミリア」はプレゼントクエストのクリアで入手できる専用の「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、「レム」「ラム」「ベアトリス」は「【再登場】モードチェンジ交換券付きジュエルパック」のおまけで付いてくる「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、水着ver.にモードチェンジできる。

モードチェンジ解放プレゼントクエスト開催期間は、2026年4月17日15時59分まで（予定）。

※モードチェンジに関する注意事項や各ジュエルパックの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：白猫プロジェクト（白猫プロジェクト NEW WORLD'S）

ジャンル：3DアクションRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2014年7月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）