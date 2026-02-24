本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年2月14日～2月20日）は、AI／データ活用のための「データメンテナンス業務」にかかる工数と人件費、好調ながら“VMwareショック”も影を落とす国内IaaS/PaaS市場の動向、日本の半導体産業に対する今後の期待と課題、勤務時間外の業務連絡の実態と「つながらない権利」についてのデータを紹介します。

従業員100人以上の企業を対象に、IT部門におけるデータメンテナンス作業（社内データの整備や確認、ツール間のデータ連携、社内データへの問い合わせ対応など）の工数を調べた。IT部門担当者の50.7％が「2025年の1年間でデータメンテナンス業務の量が増えた」と回答。具体的に増えた業務としては「生成AI関連の社内ガイドラインの策定・更新」（36.0％）が最多。また4人に3人（75.2％）が、データメンテナンス業務に時間をとられることで「本来注力したい業務に時間を割けない」と回答している。

⇒ 企業のデータ活用が盛り上がる中でデータメンテナンス業務が増加しており、企業IT部門の足かせになっているとの調査結果。同業務に費やされている工数に基づいて、1社あたりの平均コスト（人件費）は「年間3.9億円」相当に及ぶと試算しています。

国内IaaS/PaaS市場が好調だ。2024年度の売上金額は前年度比18.7％増の1兆8551億8000万円となった。引き続き2025年度も17.6％増を見込み、2024～2029年度の年平均成長率（CAGR）は14.6％と予測している。2024年度のIaaS市場では、仮想化基盤（VMware）のライセンス費用値上げ、エネルギー価格高騰などを背景にサービス利用料が改定され、これが市場規模拡大につながった。一方、PaaS市場は、DX推進、AI活用ニーズの高まりなどを背景に伸びている。

⇒ なお、IaaS市場では今後、VMwareを買収したBroadcomによるパートナー制度の大幅な変更が影響し、サービス事業者の市場撤退、サービス変更にともなう売上減少なども予想されるとのこと。これに伴って、ユーザーが他の事業者に移行する動きも見込まれます。“VMwareショック”はまだ続いているようです。