このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第222回

市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 2月14日～2月20日

“VMwareショック”余波、IaaSベンダー撤退も／本音は「拒否したい」時間外の業務連絡／IT部門のデータメンテ疲れの声、ほか

2026年02月24日 08時00分更新

文● 末岡洋子　編集● 大塚／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

　今回（2026年2月14日～2月20日）は、AI／データ活用のための「データメンテナンス業務」にかかる工数と人件費、好調ながら“VMwareショック”も影を落とす国内IaaS/PaaS市場の動向、日本の半導体産業に対する今後の期待と課題、勤務時間外の業務連絡の実態と「つながらない権利」についてのデータを紹介します。

[情シス][データ管理] 増加するデータメンテナンス業務、IT部門の足かせに（Sansan、2月12日）
・データメンテナンス業務にかかる人件費は「1社あたり年間3.9億円相当」
・IT部門のデータメンテナンス業務が「この1年で増加した」が約半数
・4人に3人が、データメンテ業務で「本来注力したい業務に時間を割けない」

　従業員100人以上の企業を対象に、IT部門におけるデータメンテナンス作業（社内データの整備や確認、ツール間のデータ連携、社内データへの問い合わせ対応など）の工数を調べた。IT部門担当者の50.7％が「2025年の1年間でデータメンテナンス業務の量が増えた」と回答。具体的に増えた業務としては「生成AI関連の社内ガイドラインの策定・更新」（36.0％）が最多。また4人に3人（75.2％）が、データメンテナンス業務に時間をとられることで「本来注力したい業務に時間を割けない」と回答している。

　⇒ 企業のデータ活用が盛り上がる中でデータメンテナンス業務が増加しており、企業IT部門の足かせになっているとの調査結果。同業務に費やされている工数に基づいて、1社あたりの平均コスト（人件費）は「年間3.9億円」相当に及ぶと試算しています。

IT部門におけるデータメンテナンス業務の量が、2025年の1年間で増加したという回答が50.7％（出典：Sansan）

IT部門において増えた具体的な業務。「生成AI利用のためのデータの整理／構築」は33.6％（出典：Sansan）

データメンテナンス業務のせいで「本来注力したい業務に十分な時間を割けない」と感じる人は75.2％に達する（出典：Sansan）

[IaaS][PaaS] Broadcom／VMwareの VMwareのライセンス変更で、国内IaaS市場はこれから構造変化へ（アイ・ティ・アール、2月19日）
・国内IaaS/PaaS市場、2024年度の売上金額は約19％増。25年度も同等の成長へ
・上位3ベンダー（AWS、Microsoft、Google）はすべて20％超の高い成長
・今後はBroadcom/VMwareの方針変更で「市場撤退」「売上減少」の事業者も

　国内IaaS/PaaS市場が好調だ。2024年度の売上金額は前年度比18.7％増の1兆8551億8000万円となった。引き続き2025年度も17.6％増を見込み、2024～2029年度の年平均成長率（CAGR）は14.6％と予測している。2024年度のIaaS市場では、仮想化基盤（VMware）のライセンス費用値上げ、エネルギー価格高騰などを背景にサービス利用料が改定され、これが市場規模拡大につながった。一方、PaaS市場は、DX推進、AI活用ニーズの高まりなどを背景に伸びている。

　⇒ なお、IaaS市場では今後、VMwareを買収したBroadcomによるパートナー制度の大幅な変更が影響し、サービス事業者の市場撤退、サービス変更にともなう売上減少なども予想されるとのこと。これに伴って、ユーザーが他の事業者に移行する動きも見込まれます。“VMwareショック”はまだ続いているようです。

国内IaaS/PaaS市場規模の推移および予測 2024～2029年度（出典：ITR）

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所
TECH 最新連載・特集一覧