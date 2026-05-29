コーエーテクモゲームスは5月28日、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに最大85％オフとなるダウンロードゲームセールを開催。

本セールでは、約2週間で100万本を売り上げた“戦国死にゲー”最新作「仁王3」が6872円（29％オフ）で提供。何度死んでも挑み続ける歯ごたえのある戦闘、オープンフィールドの探索を夢中になって楽しめる。

また、シリーズの原点をリマスターした完全版「仁王 Remastered Complete Edition」も957円（85％オフ）と非常にお買い得。追加要素もりもりのDLC三部作すべてを収録済みだ。

そのほか、競馬シミュレーション「Winning Post 10 2026」が8624円（20％オフ）、アトリエシリーズの新境地「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」が5517円（43％オフ）、カメラで幽霊と戦う和風ホラー「零 ～紅い蝶～ REMAKE」が4785円（25％）オフなど、お買い得に購入できる。

セール期間は2026年6月10日まで。疲れた心をコーテクゲームで発散させてみてはいかがだろうか。