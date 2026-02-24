Brave groupは、大型オンラインイベント「DOMINEX」を開催すると発表した。第1弾大会として、未発売の次世代チームべースPvPゲーム「Arkheron」を採用する「DOMINEX ～IGNITION Arkheron～」を、2月26日19時から開催予定だ。加えて、2月21日から2月25日までスクリム期間も設けている。

DOMINEXは、多様なバックグラウンドを持つストリーマーやVTuberたちが、ジャンルや所属事務所の垣根を越えて集結し、出場者の多彩な個性とゲームの腕前を本気で競い合う次世代のライブアリーナ。DOMINEXには、「DOMINATE NEXT」（次世代の主導者）という意味が込められているという。

大会では、ゲームジャンルの定石に縛られない「DOMINEX専用ルール」を導入。今回のルールでは、選手の行動に応じて大会独自の「DOMINANCE」を獲得できる。大会を通じて獲得したDOMINANCEが一番多いチームが優勝となる。DOMINANCEは、「Defeat」「Mission」「Extra」の3カテゴリで獲得できる。

DOMINANCEを獲得するための３つのカテゴリ

Defeat：試合に勝利することで条件に応じたDOMINANCEを獲得

Mission：試合中に設けたミッションをクリアすることでDOMINANCEを獲得

Extra：更に困難な条件を達成することで一発逆転の可能性を秘めたDOMINANCEを獲得

出場者は42名で、実況者も2名出演予定。詳細は特設ページを参照してほしい。公式の配信プラットフォームはYouTubeの公式チャンネルとなる。