Xboxは3月3日、協賛のXbox販売店にて、対象のXboxワイヤレスコントローラーがお買い得な新生活応援セールを開催。セール期間は、2026年3月16日まで。

●対象製品

Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)

Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー)

Xbox ワイヤレス コントローラー (パルス レッド)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ハートブレイカー) スペシャル エディション

Xbox ワイヤレス コントローラー (アイスブレイカー) スペシャル エディション

Xbox ワイヤレス コントローラー (ストームブレイカー) スペシャル エディション

●実施販売店一覧

・Amazon.co.jp

・上新電機

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

・楽天 スーパーDEAL SHOP

・Microsoft Store

同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”でも本情報の詳細が載っているので、あわせてチェックしてみよう。

▼「Xbox Wire Japan」該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2026/03/03/xbox-wireless-controller-campaign-sale/