篠原修司のアップルうわさ情報局 第2394回
アップル、5つ以上の新製品を発表か
2026年02月17日 20時00分更新
アップルは今後数週間のうちに、Macを中心とした5つ以上の新製品を発表する予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月15日のニュースレターで伝えている。
同氏によると、アップルがまもなく発表するMac関連の新製品は4つある。まず、iPhone 16 Proと同じA18 Proチップを搭載した新しい低価格MacBook。次に、M5チップを搭載した新型MacBook Air。さらに、M5 ProおよびM5 Maxチップを搭載した新型MacBook Proモデル。そして、より高いリフレッシュレートと画質を備えた新しいMac用外部ディスプレーだ。
低価格MacBookは13インチよりわずかに小さいディスプレーを搭載し、複数のカラーバリエーションが用意されるという。M5 Pro／M5 Max搭載MacBook Proは、昨年秋に発売されたM5チップ搭載モデルに続くアップグレードとなる。M5 MacBook Airは基本的にスペックの向上が中心で、大きなデザイン変更はないとみられている。
Mac以外では、iPhone 17eの発売が間近に迫っているほか、新型のiPadとM4チップ搭載のiPad Airも控えているとのことだ。
