ぬいぐるみが母親代わり、おさるの“パンチ”世界で話題に　千葉・市川市動植物園が声明

千葉県の市川市動植物園で飼育されているニホンザル「パンチ」が、2月に入り、世界中で話題となっている。

ぬいぐるみに寄り添う姿が世界で話題に

パンチは同園で2025年7月に生まれたオスのニホンザル。母親の育児放棄により人工哺育で育ち、体がある程度成長した2026年1月中旬から、本来所属するサル山の群れに合流した。

ネット上では2月頃から、「母親役のオラウータンのぬいぐるみ」に寄り添うパンチの写真や動画が、SNSなどを通じて世界中に拡散。2月24日現在、同園公式Xのパンチに関するポストが最低でも数十万、多いものでは1500万を超える閲覧数を記録しているほか、外国語でパンチを応援するコメントも複数寄せられるなど、大きな話題となっている。

注目の裏で園や近隣に負担も

だが、状況は必ずしも良いことばかりではない。

同園では本件をきっかけに、国内外からの電話による問い合わせが急増。公式Xのポストを通じて、「日本語以外の言語での対応はできないこと」「職員が懸命に対応していること」「営業状況など、HPで確認できる内容の問い合わせが多いこと」を伝え、理解を求めている。

Currently, Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens is experiencing a significant increase in phone calls that appear to be from overseas. Please understand that we cannot respond to calls in languages ​​other than Japanese.#市川市動植物園 — 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 21, 2026

また、ネットで拡散した「パンチが他のサルに攻撃される動画」に対して、「パンチはサル同士のコミュニケーションを学ぶ過程にあり、こうしたトラブルは起こりうること」「他のサルも本気でパンチを攻撃しているわけではないこと」を日本語と英語で即座に発信するなど、通常とは異なるイレギュラーな業務が発生していることも事実だ。

ほかにも、2月21日からの3連休には、パンチを一目見ようと多くの来園者が駆けつけた結果、一時的に周辺道路が渋滞し、園側が近隣住民に謝罪する事態も起こっている。

パンチを育てているのは市川市動植物園であり、同園は近隣住民の理解がなければ運営することはできない。パンチへの応援が園や近隣住民の負担とならないよう、応援する側にも節度をもった対応が求められている。