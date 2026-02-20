このページの本文へ

最大20%還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年3月分追加

2026年02月20日 16時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

PayPayのロゴ

　PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年3月開始分の参加自治体が追加されました。

　気になる還元率は最大20％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

東北

●青森県

十和田市「第2弾 十和田市を笑顔に！PayPay利用で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2026年3月1日0時 ～3月31日23時59分
対象店舗：青森県十和田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

●秋田県

秋田市「食べてトクトク！最大20％戻ってくる！秋田市キャッシュレスキャンペーン！」

開催期間：2026年3月1日0時 ～5月20日23時59分
対象店舗：秋田県秋田市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

●山形県

遊佐町「お買い物は遊佐町で！PayPayの利用で最大20％戻ってくるキャンペーン第8弾」

開催期間：2026年3月1日0時 ～3月31日23時59分
対象店舗：山形県遊佐町内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1万ポイント
・期間あたり：1万ポイント

関東

●群馬県

富岡市「物価高に負けるな！ 富岡市で最大15％戻ってくるキャンペーンン」

開催期間：2026年3月10日0時 ～4月30日23時59分
対象店舗：群馬県富岡市内のPayPay加盟店のうち、キャンペーンツールの掲出がある店舗
ポイント還元率：最大15％
付与上限：
・1回あたり：1500ポイント
・期間あたり：6000ポイント

 

