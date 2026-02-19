JR東、最短1分で新幹線予約「JRE GO」2026年秋サービス開始

東日本旅客鉄道（JR東日本）は2月19日、新しい新幹線予約サービス「JRE GO」を発表した。正式サービスの開始は2026年秋頃を予定している。

「JRE GO」はJR東日本管内の「新幹線eチケット」に特化した予約サービス。

最短4ステップで初回の利用手続きができるほか、検索結果に対象区間の全列車を表示したり、トップ画面から直近の予約の変更や払い戻しを可能とするなど、現行のネット予約サービス（えきねっと）と比較してシンプルなUIが特徴だ。

予約手続きの所要時間は最短1分で、ネット予約に不慣れなユーザーや、乗車直前に予約を入れるユーザーにも扱いやすいサービスになっているという。

正式版のサービス開始は2026年秋頃の予定で、まずは東北、秋田、山形、上越、北陸（東京駅〜上越妙高駅間）の新幹線各駅相互間（東京駅〜上野駅間発着を除く）の新幹線eチケットに対応。

その後、2027年度末までに、在来線のチケットレス特急券にも対応する方針だ。

●「JRE GO」サービスの概要 提供開始時期：2026年秋頃（予定） 対象路線・区間（提供開始時点） ・東北新幹線（全区間）

・秋田新幹線（全区間）

・山形新幹線（全区間）

・上越新幹線（全区間）

・北陸新幹線（東京駅〜上越妙高駅間）

※上記区間の新幹線各駅相互間（東京駅〜上野駅間発着を除く） 販売座席の種別 ・普通車自由席

・普通車指定席

・TRAIN DESK

・グリーン車

・グランクラス 購入可能な切符の形式 ・新幹線eチケット 決済方法 ・クレジットカード その他 ・一度の申し込みで、大人、小児を含む複数名分の予約が可能

・「トクだ値」の取り扱いはなし

なお、同社では4月20日より、事前エントリー制で同サービスの先行試用版を提供する予定。エントリー方法については、4月に同社ウェブサイトや公式SNSで案内するとしている。