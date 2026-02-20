このページの本文へ

スマホ返却、最大2.2万円の利用料　携帯各社が横並び

2026年02月20日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ドコモ、ソフトバンク、auのロゴ

　au（KDDI／沖縄セルラー電話）とNTTドコモが、端末返却型のスマートフォン本体割引プログラムについて、提供条件を改定すると発表した。改定後はいずれも、残債免除に端末返却と最大2万2000円の「プログラム（特典）利用料」の支払いが必要となる。

　端末返却型の割引プログラムは、キャリアからスマートフォンを分割払いで購入したユーザーが、所定の回数の支払いを経て端末を返却すると、残りの支払い額（残債）が免除されるというもの。

　これまでauとドコモでは、一部の例外を除き、端末返却時に追加料金は発生していなかった。新制度ではそれを改め、残債の免除には端末返却とプログラム（特典）利用料の支払いの両方が必要となる。

　新制度はauでは2月26日から、ドコモでは3月5日から導入予定。

　なお、両ブランドでは新制度にあわせて、次の端末を同じキャリアで購入することを条件にプログラム（特典）利用料相当分を割引する制度（au買替特典／ドコモで買替えおトク割）を提供する方針だ。

　残債免除に端末返却と利用料の支払いを求めるスタイルは、ソフトバンクでは2025年から導入されており、今回の改定でauとドコモが追随した形となる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン