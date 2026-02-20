スマホ返却、最大2.2万円の利用料　携帯各社が横並び

au（KDDI／沖縄セルラー電話）とNTTドコモが、端末返却型のスマートフォン本体割引プログラムについて、提供条件を改定すると発表した。改定後はいずれも、残債免除に端末返却と最大2万2000円の「プログラム（特典）利用料」の支払いが必要となる。

端末返却型の割引プログラムは、キャリアからスマートフォンを分割払いで購入したユーザーが、所定の回数の支払いを経て端末を返却すると、残りの支払い額（残債）が免除されるというもの。

これまでauとドコモでは、一部の例外を除き、端末返却時に追加料金は発生していなかった。新制度ではそれを改め、残債の免除には端末返却とプログラム（特典）利用料の支払いの両方が必要となる。

新制度はauでは2月26日から、ドコモでは3月5日から導入予定。

なお、両ブランドでは新制度にあわせて、次の端末を同じキャリアで購入することを条件にプログラム（特典）利用料相当分を割引する制度（au買替特典／ドコモで買替えおトク割）を提供する方針だ。

残債免除に端末返却と利用料の支払いを求めるスタイルは、ソフトバンクでは2025年から導入されており、今回の改定でauとドコモが追随した形となる。