Netflix、WBC全試合を498円で見られるキャンペーン

Netflixは2月19日、入会から最大1ヵ月間、月額498円からサービスを利用できる「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を発表した。期間は2026年2月19日から3月18日まで。

Netflixでは野球の世界大会「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の全試合ライブ配信を予定しており、本キャンペーンもそれにあわせた取り組みだ。

キャンペーンの概要は以下のとおり。

●「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」概要 期間：2026年2月19日10時〜3月18日 特典： 入会から最大1ヵ月間、次のプランの月額料金を割引 ・広告つきスタンダードプラン：498円（44%オフ）

・スタンダードプラン：795円（50%オフ）

・プレミアムプラン：1145円（50%オフ）

※ ライブ配信ではスタンダード、プレミアムの各プランも広告付きで配信 対象者： ・キャンペーン期間中に新規でNetflixに登録するユーザー

・2026年1月31日23時59分59秒以前にNetflixを解約し、キャンペーン期間中に再登録するユーザー 対象外となるケース（一例）： ・Netflixの既存ユーザー

・通信キャリア等が提供するバンドルプラン

・ギフトカード、PayPal、 iTunes、Google playでの支払い

WBCの名を冠してはいるが、WBC以外のNetflixコンテンツも楽しむことが可能だ。

なお、本キャンペーンを使って加入した場合、キャンペーン適用期間を終えると、通常の月額料金で自動継続となる。