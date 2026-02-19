Netflix、WBC全試合を498円で見られるキャンペーン

Netflixは2月19日、入会から最大1ヵ月間、月額498円からサービスを利用できる「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を発表した。期間は2026年2月19日から3月18日まで。
Netflixでは野球の世界大会「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の全試合ライブ配信を予定しており、本キャンペーンもそれにあわせた取り組みだ。
キャンペーンの概要は以下のとおり。
●「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」概要
期間：2026年2月19日10時〜3月18日
特典：
入会から最大1ヵ月間、次のプランの月額料金を割引
・広告つきスタンダードプラン：498円（44%オフ）
・スタンダードプラン：795円（50%オフ）
・プレミアムプラン：1145円（50%オフ）
※ ライブ配信ではスタンダード、プレミアムの各プランも広告付きで配信
対象者：
・キャンペーン期間中に新規でNetflixに登録するユーザー
・2026年1月31日23時59分59秒以前にNetflixを解約し、キャンペーン期間中に再登録するユーザー
対象外となるケース（一例）：
・Netflixの既存ユーザー
・通信キャリア等が提供するバンドルプラン
・ギフトカード、PayPal、 iTunes、Google playでの支払い
WBCの名を冠してはいるが、WBC以外のNetflixコンテンツも楽しむことが可能だ。
なお、本キャンペーンを使って加入した場合、キャンペーン適用期間を終えると、通常の月額料金で自動継続となる。
