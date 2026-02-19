このページの本文へ

Netflix、WBC全試合を498円で見られるキャンペーン

2026年02月19日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
WBC配信に関するキービジュアル

　Netflixは2月19日、入会から最大1ヵ月間、月額498円からサービスを利用できる「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を発表した。期間は2026年2月19日から3月18日まで。

　Netflixでは野球の世界大会「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」の全試合ライブ配信を予定しており、本キャンペーンもそれにあわせた取り組みだ。

　キャンペーンの概要は以下のとおり。

●「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」概要

期間：2026年2月19日10時〜3月18日

特典：

入会から最大1ヵ月間、次のプランの月額料金を割引

・広告つきスタンダードプラン：498円（44%オフ）
・スタンダードプラン：795円（50%オフ）
・プレミアムプラン：1145円（50%オフ）
※ ライブ配信ではスタンダード、プレミアムの各プランも広告付きで配信

対象者：

・キャンペーン期間中に新規でNetflixに登録するユーザー
・2026年1月31日23時59分59秒以前にNetflixを解約し、キャンペーン期間中に再登録するユーザー

対象外となるケース（一例）：

・Netflixの既存ユーザー
・通信キャリア等が提供するバンドルプラン
・ギフトカード、PayPal、 iTunes、Google playでの支払い

　WBCの名を冠してはいるが、WBC以外のNetflixコンテンツも楽しむことが可能だ。

　なお、本キャンペーンを使って加入した場合、キャンペーン適用期間を終えると、通常の月額料金で自動継続となる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン